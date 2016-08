Corte de Caja

JOSÉ ATILA, EL FLOCLORISMO O LA IRRESPONSABILIDAD POLÍTICA

José Martínez

Ni modo, este columnista asume el riesgo de acercarse a la mafia del poder, pero lo mismo he criticado al PRI que al PAN y al PRD, al igual que al PVEM y otros grupos que se presentan a sí mismos como partidos políticos. Hoy, como decía el Payaso de la Tele pasaremos a los morenos al pizarrón. Siempre se ha criticado el trabajo de los diputados, no sólo en Tabasco sino en todo el país. En algunos de ellos existe el folclor, el desgano, la falta de profesionalismo, lo que tiene como resultado que existan Cámaras con iniciativas pobres y sin el sustento para ayudar a tener un mejor desarrollo en los estados, y mucho menos abonar a las políticas públicas.

En el caso de Tabasco, lo más recordado fue la frase internacional -digo lo anterior porque la noticia se dio a conocer hasta en los diarios de España-: “Los gay no deben existir”. Su autora: Candelaria Pérez, coordinadora de la diputación Morena en Tabasco. Pidió disculpas y reunió a un grupo de esa comunidad; nadie le creyó y le quedó como epitafio.

Hace unos días sucedió algo similar pero con otro Morena, José Atila Morales. Las redes de internet se encargaron de hacer viral el dicho de un diputado que llegó al Congreso gracias una tómbola.

Cuando se le preguntó por la renuncia de su homólogo Juan Pablo de la Fuente Utrilla, quien desde hacía meses tenía roces con su dirigente estatal, el morenista Adán Augusto López, el señor Morales respondió: “Si tu mujer te golpea y menosprecia, y la querida te quiere más, te quedas con la querida”. Ni más, ni menos.

Aunque la expresión justificaba para él la reacción ante el golpeteo hacia el político, abundó: “Le diría una cosa, si tienes a tu mujer, y la quieres mucho, pero tu mujer te golpea y menosprecia, y la querida te quiere más, pues te vas con la querida, así que en esta vida no sólo se debe golpear y golpear, y uno no tenga que defenderse, y nos han golpeado, no sólo a él (a Juan Pablo), sino a todos los legisladores de Morena, menos a María Luisa Somellera”.

José Atila Morales, puede ser folclórico – ha dicho que no se avergüenza de su pasado, donde trabajaba de sol a sol pegando ladrillos y block, así como haciendo mezclas-, con esas palabras de defensa “política”, también ofendió a su propia familia.

Otra más: “Al perro si lo estás garroteando se va a cansar y se va a ir… con la querida”. Parece risible el asunto, pero se debe analizar muy bien el contenido, por supuesto que Atila dejó ver que pronto se irá, porque dijo que a él igual lo han garroteado.

Antes de rematar con sus declaraciones, dejó ir otra: “Estos agarran y hacen la política del mono y del chapulín, están brincando de palo en palo, el problema de muchos políticos es que hablan de honestidad, cuando no saben ni de qué color es la honestidad, hablan de limpieza y no saben ni bañarse, entonces antes de hablar mejor hay que lavarse la boca para que no digamos pendejadas”. Así lo dijo y así quedó.

Ni modo, dicen algunos, ahora le tocó al maestro albañil, quien ya no desea dar más entrevistas… y eso que le corresponden temas como la reforma energética y la Comisión Federal de Electricidad. Y nos cuesta unos 150 mil pesos mensuales.

HABERES

JUAN JOSÉ Peralta Fócil, coordinador de Asuntos Jurídicos del gobierno del Estado, habló sobre el tema de la modalidad de transporte denominada “UBER”. Aseguró que no pueden entrar mientras no haya un permiso por parte de la Secretaría de Transportes. Efectivamente, deben tener un carácter legal, sin embargo, alguien mece la cuna para hacer más ruido. Algunos dicen que esas manos son de color obscuro.