DE ALTO NIVEL

Antonio Caraveo Maldonado

* ¿Llevarán algún ex edil a la cárcel?

* Evaristo no comulga con dirigencia

* Entra UJAT con lo del pez armado

El show. A finales del mes de noviembre próximo iniciará la fiesta de las cuentas públicas. En casi 14 años, sólo amagues a los ex ediles en el Congreso local. Hasta ahí.

Queda el sospechosísimo de la complicidad del Órgano Superior de Fiscalización y de los legisladores, de solapar el asalto cometido por las autoridades municipales a los recursos públicos.

Los más lejos de haber procedido contra los ex ediles en su cuenta pública, habérselas reprobado. Más no la han presentado demandas penales en la Fiscalía General del Estado.

Cuando menos dos ex presidentes municipales deben ser instalado en el reclusorio. ¿Harán la hombrada los diputados y el OSF?

DE BAJADA

a) El responsable de la política interna, Gustavo Rosario no se entretuvo con el dado envenenado del líder de Morena, Adán Augusto. El obús del senador con licencia, fue de pólvora mojada, pues declaró no causarle ninguna sorpresa ni le preocupó la salida de Juan Pablo de la Fuente de Morena. Y si no le extrañó ni le preocupó, no cuadran sus señalamientos contra el secretario de Gobierno y contra el diputado José Antonio de la Vega, de haber maquinado la compra del diputado.

b) En la lista de aspirantes a la candidatura a la gubernatura por el PRD, habíamos dejado de lado el nombre del diputado Juan Manuel Fócil. En ese juego guiado, aceptaron las reglas, entre ellas, evitar las descalificaciones. ¿Cumplirían?

c) El diputado Juan Pablo de la Fuente niega que el líder de Morena, Adán Augusto López, haya sido quien lo impulsará en la candidatura a la diputación.

d) La “genialidad” de Andrés Manuel López de elegir en el 2015 a sus candidatos plurinominales, vía el sorteo de la tómbola, truncó a gente con merecimientos y capacidad de estar en el Congreso local. Hubieran elevado el debate. Optó por un populismo “democrático” y vean las consecuencias.

e) La batalla por la candidatura de Morena está marcada por la división interna. En la percepción, la delantera la lleva Adán Augusto López. No hay amalgama entre Evaristo Hernández y la dirigencia estatal, al igual no se ve el acompañamiento del edil Javier May ni de Octavio Romero.

f) Guillermo Guzmán, fue electo como líder municipal de la corriente Nuevo Sol del PRD, dirigida en el ámbito nacional por la ex gobernadora de Zacatecas, Amalia García. Sin duda, una buena adquisición.

g) Alguna prebenda buscan en el PT con el gobierno estatal. Avalan la entrada de los taxis denominados Uber, cuando el propio gobernador Núñez, ya dijo no estar cumpliendo con la ley para operar. Califican los del PT a los actuales taxistas de tener fama de asaltantes y de tratar mal a los usuarios.

h) La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), en apoyo a la explotación del pez armado, antes diablo, hará estudios de algunos cuerpos lagunares y así garantizar, estén fuera de contaminación. La petición provino del ayuntamiento de Centro.

i) El edil de la capital del estado, Gerardo Gaudiano no quiere lo agarre la noche en eso de solicitar recursos federales. Y desde ya, cabildea apoyos hacia el 17 del orden de los mil 900 millones.

j) Y quien ganó el parpadeo al resto de sus pares, fue el de Comalcalco, Javier May, quien ya tiene la validación de la sustitución de 10 mil 400 luminarias de parte de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), lo que le daría un ahorro d consumo de energía del 53 por ciento, pues actualmente pagan más de 4 millones de pesos.

