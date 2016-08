No hay que perder la fe en AMLO: Adán Augusto

Tweet on Twitter

Tenosique, Tabasco.- Al encabezar una asamblea informativa en el poblado Estampilla del municipio de Tenosique, el dirigente estatal de morena, Adán Augusto López Hernández, pidió no perder la fe ni la esperanza de que con Andrés Manuel López Obrador, las cosas van a cambiar en México y Tabasco.

A pesar de que en este poblado, las carencias se observan por todos lados, sus habitantes, se dan la oportunidad, de recibir en las puertas de sus casas al dirigente estatal de morena, Adán Augusto López, quien invitó a los ciudadanos para que se afilien a este gran movimiento que crece en todo el país.

Para llegar a Estampilla, a casi nueve kilómetros de la cabecera municipal de Tenosique y en donde habitan unas mil personas, la comitiva tuvo que cruzar en lanchas, el caudaloso río Usumacinta, que en época de creciente no les perdona que sus casas sufran de inundaciones.

Durante este encuentro los exhortó a que vayan casa por casa a platicar con los amigos, vecinos y compañeros, que aún no están sumados a este movimiento a fin de convencerlos de que le den “la oportunidad a un tabasqueño como Andrés Manuel López Obrador, porque más allá de partidos es el momento de Tabasco y de México”.

“No perdamos la fe, sigamos caminando con la esperanza de que las cosas van a cambiar”, aseveró.

El presidente estatal de morena llevó a cabo una jornada de afiliación con visitas domiciliarias en la colonia Centro y Angelitos, donde estuvo acompañado del enlace del primer distrito federal, Rafael Elías Sánchez Cabrales y el delegado municipal, Eradio González Ehuan.

Además de consejeros estatales y diferentes liderazgos de aquella demarcación.

La visita por Tenosique de Adán Augusto López, culminó en la colonia San Juan