Antonio Caraveo Maldonado

* Evaristo, historia de traiciones

* Institucionalidad de AN y RM

* Ni con el PAN ni con el tricolor

Otra mentira. El ex priista Evaristo Hernández, aspirante a la candidatura de Morena al gobierno del estado, desliza con cinismo de no aspirar a ningún cargo de elección al 2018, con el justificante de trabajar en el fortalecimiento de Andrés Manuel López a la victoria presidencial.

Una mentira de Yucatán hasta en Ensenada. Lo anterior lo basamos, cuando el Tribunal Electoral de Poder de Judicial de la Federación (TEPJF), despojo a mediados de diciembre del 2015 del triunfo de Gerardo Gaudiano, y 16 horas posteriores de la resolución, Evaristo Hernández salió como las bailarinas:

“No me voy a ir del partido y acataré la decisión” respondía a pregunta de Juan Carlos Huerta en Panorama sin Reserva, en caso de no ser beneficiado con la candidatura en la elección extraordinaria.

Al no ser ratificado como candidato a la alcaldía de Centro, se fue a los brazos de Morena. Y cuando se está a un año tres meses y días, de ventilar al abanderado a la gubernatura, pareciera repetir su mentira, en el sentido de no buscar un cargo de elección.

Falso. Evaristo trabaja hacia su candidatura a la gubernatura. Y lleva como objetivo, trastabillar primero, al líder de Morena, Adán Augusto López y luego a Javier May.

DE BAJADA

a) No utiliza la misma vara Andrés Manuel López. Cuando el gobernador Arturo Núñez decide transitar por la vía institucional con las instancias gubernamentales, el Peje no ocultó su enfado y tundió a su ex aliado. En cambio, cuando va por esa misma vía, el jefe de la delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, no le recrimina, se hace de la vista gorda. En una entrevista en el diario Reforma, al cuestionarlo sobre su presencia en una entrega de vivienda con el jefe de Gobierno, Miguel Mancera, de que si ya se quieren. –“Lo cortés no quita lo Moreno”. Y razona, “para poder sacar adelante a la delegación no puede existir una relación de confrontación”. Una lectura al igual a la de Núñez, en otras palabras. No podía quebrar con el gobierno federal, pues el principal perjudicado era la población.

b) Bien hizo el titular de la SCT, Agustín Silva, en desmarcarse de la irresponsabilidad del subsecretario de la dependencia, Alipio Ovando, en la intromisión con las decisiones del ayuntamiento de Comalcalco. Y Alipio, lejos aclarar de no ser la intención, justifica de haberlo hecho como “ciudadano”. Sin dudas, hacia adentro dijo Silva, “porque no te callas chachalaca”. Y Ovando sin entender, que en política, la forma es fondo y no ver la línea del gobernador Núñez, insistió en batirse en el lodo. Lo bueno, no fue alcalde de Comalcalco.

c) Lejos del PAN y cerca del PRD. El diputado Silbestre Álvarez Ramón no se siente a gusto en el albiceleste. A la llegada del líder Francisco Castillo fue despojado en forma grotesca de la coordinación de la bancada en el Congreso local. Agudo, como es, otea el futuro al notar nada claro en el 18. Y utiliza, el argumento, lejos de ver montado al PRI en la Junta de Coordinación Política, prefiere abonar con el PRD. Y le asiste la razón. Lo vilipendió Castillo y no comulga con el tricolor.

d) Parece autista la diputada panista Solagne María Soler en el caso de la eventual salida de Silbestre Álvarez, cuando busca ignorar las declaraciones de su casi ex par. Por cierto, su asesor de cabecera de la legisladora es el priista Juan Molina, dicen en una ala de los azules.

e) Ya debe olvidar su enojo Wilber Méndez por no haber llegado a la rectoría de la UJAT y concentrarse en la información del cuarto informe del mandatario tabasqueño. No vaya equivocarse y dejar en la gaveta datos de lo hecho por el gobierno. Aquí no son los funcionarios, es la imagen de quién le dio la chamba.