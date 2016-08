Ausencia de Jueces

Por: Samuel García Villegas

Master_villegas@hotmail.com

NO SÉ por qué pero yo me imaginé un auditorio repleto de abogados y principalmente de impartidores de justicia.

A CADA rato los grandes letrados del Derecho fabrican leyes y más leyes. Pero hasta ahí.

ESO JUSTIFICA plenamente la razón del Congreso Local que organizó hace ya hace varios días el “Agosto Indígena”, que no fue más que una pura actividad cultural.

LA SUPREMA Corte de Justicia de la Nación, de quien yo creí era la pura verruga con capacidad de convocatoria suficiente para llenar auditorios, viene celebrando en todo el país una serie de conferencias para dar a conocer nuevas leyes, reglamentos y protocolos que ya están o van a entrar en funciones en breve.

TABASCO NO es la excepción, le tocó en esta semana al doctor en Derecho Carlos Pérez Vázquez hacer la presentación del “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos”.

EL PURO título del tema es atractivo precisamente para quienes tienen bajo su responsabilidad impartir justicia, los jueces de todas las categorías que existan, magistrados y ¿por qué no? la misma Fiscalía General del Estado con toda su gente.

ME SORPRENDE que ninguno de ellos, ni uno solo, haya hecho acto de presencia; y no fueron ¿porque no los invitaron?, ¿no quisieron?, ¿no lo sabían? Tiempo tuvieron, fue en la tarde cuando están de descanso.

DIJO EL ponente que este nuevo protocolo ya está en los libreros, “O POR AHÍ” de todos los juzgadores en el país, solo es cuestión de que lo lean y lo apliquen.

FUE UNA magnífica exposición del doctor Carlos Pérez Vázquez que duró más de dos horas y que tuvimos la oportunidad de escuchar unas cuarenta personas, entre ellas unos ocho abogados y la mayoría estudiantes. Dio la impresión de que para que el ponente no se sintiera solo los organizadores llenaron el auditorio con lo que se pudo.

ESTOY CONVENCIDO que este protocolo fue hecho con sumo cuidado y mucho profesionalismo, pero, ¿se tomaría en cuenta la opinión de por lo menos líderes de grupos étnicos, principalmente de aquellos que aún se rigen por sus usos y costumbres? o ¿con cuánta fidelidad se tomó la respuesta de los que respondieron el cuestionario?

Y CLARO que hay más, mucho más, pero por hoy, me voy no sin antes platicarles que según su dirigente estatal “el PRI debe convertirse en una caja de resonancia”. No puej.