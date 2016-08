COMENTARIO A TIEMPO

Tweet on Twitter

LOLITA AYALA

Por Teodoro Rentería Arróyave

TERCERA PARTE

Coincidente con el retiro de la pantalla televisiva, la muy conocida y aceptada Lolita Ayala, el Club Primera Plana la galardonó con el reconocimiento por 45 años de periodista en la ceremonia climática a la que nos hemos venido refiriendo.

Nuestra querida colega de ninguna manera renunció a su espacio, mucho menos hubo motivo alguno para que terminara este ciclo de disciplina que significa conducir un noticiario diario, fue la determinación unilateral de la empresa de acuerdo a su política editorial, que anuncia, renovará.

Entre aplausos de los presentes y fanfarrias de la banda de guerra, que se escucharon al final de sus breves pero sentidas palabras, recibió de manos del presidente de nuestra organización cincuentenaria, Raúl Gómez Espinosa, el galardón que le reconoce 45 años de asiduidad y disciplina en el quehacer periodístico.

Reconocer y honrar a nuestros prójimos, y este caso a nuestros pares, nos enaltece y nos honra, tal ocurrió con Lolita Ayala. Seguramente las fanfarrias no le permitieron terminar su participación en el pódium, después de recibir la placa correspondiente.

Nuevamente, por cierto sin micrófono, no hizo falta por su fuerte pero a la vez aterciopelada voz, reanudo su discurso para recordar que se inició en el periodismo, en la televisión misma, con su amigo Teodoro Rentería en su programa “Caleidoscopio”, que se transmitía por Televisión Independiente de México, TIM, que todo mundo conoció como “El Canal Ocho”. Y recordó la fecha febrero de 1971.

Va de historia: llevamos varias ediciones del programa, cuando Don Joaquín Vargas, director del corporativo televisivo me sugirió que incluyera a una mujer para que, a la limón, lo condujéramos, de inmediato me di a la tarea de realizar casting con muchas de las aspirantes.

Pasaron algunos días y en tono, a la vez de reclamo y de broma, Don Joaquín me espetó: “ya ni la arruina, qué no existe una mujer que pueda alternar con usted en el programa”. El reconocido productor, Sergio Peña, por cierto esposo de la famosa Kipy Casado, salió al quite y nos dijo: yo tengo un rostro. Don Joaquín respondió: pues tráigalo, Sergio completó: se los mando desde el máster, obvio por una pantalla monitora.

Se le citó a Dolores Ayala al día siguiente a las 7:00 de la mañana, y nos encontramos con una joven, en efecto muy bella, pero a la vez culta, de buena conversación y con facilidad para la improvisación. Ese mismo día quedó Lolita integrada al equipo.

Al año siguiente vino la fusión de Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México, no obstante que esta última fue el primer proyecto triunfador de competencia con la empresa de los señores Azcárraga.

Y vino la despedida, los que nos habíamos iniciado en Televicentro, condición sine qua non, no íbamos a la fusión. A todos mis colaboradores, puesto que además ocupaba la titularidad de la Gerencia de Noticias Especiales, les dije que no se preocuparan y continuarían en sus carreras de éxito.

No me equivoqué. Un ejemplo estupendo es la propia Lolita Ayala. Tampoco temo equivocarme ahora, puesto que ante su especie de despedida de los medios, le auguré y le auguro que pronto se le abrirán otras grandes oportunidades en el periodismo. Felicidades Lolita, el que honra se honra. CONTINUARÁ.

