Corte de Caja

UN GASOLINAZO, EL INFORME Y LA POPULARIDAD DE PEÑA

José Martínez

Escribí hace un mes sobre el tema de un nuevo gasolinazo. Aunque a nivel nacional estuvo en boca de muchos, desde empresarios, estudiantes y amas de casa, poco se pudo hacer para evitarlo. En esa ocasión el precio del combustible Magna, el que más usan los particulares, llegó a los 13.96 pesos, y efectivamente se dio bajo el reclamo ciudadano, porque se suponía que no habría más incrementos, al menos en este año. Así lo había anunciado en su momento el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien aparece encaminado a la candidatura al gobierno del Estado de México.

Para el primero de septiembre, la gasolina Premium se mantiene sin cambios en 14.81 pesos por litro. Pero el anuncio sobre la Magna fue que otra vez la Secretaría de Hacienda justificó que es necesario subir dos centavos más a ese precio, llegando a 13.98 pesos.

Y de nuevo las voces se hacen presente, pero tampoco nada se puede hacer. ¿Cómo explicará el presidente Enrique Peña Nieto esa noticia en su Informe, el cual dará el mismo día del nuevo gasolinazo?

Aunque Hacienda aseguró que, en el caso de la Magna y la Premium, ya no podrán tener más aumentos en lo que resta de año, pues su precio llegó a su límite máximo, la población tiene elementos para dudarlo.

Al saber de la noticia Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, sostuvo que la importación de gasolinas es un negocio de 500 mil millones de pesos, que deja ganancias de 80 mil millones de pesos a “una minoría rapaz”.

Por su parte Enrique Ochoa, presidente del PRI nacional, expuso que los precios de los combustibles están al límite de incremento, y por lo tanto no hay que seguir preocupándose. Sin embargo, la propia SHCyP, ya dejó ver que viene antes de fin de año otro gasolinazo.

Claro que se adjudica a los diputados federales haber incluido en el Presupuesto 2016, tres variables en los precios de las gasolinas y el diésel: el precio internacional, el tipo de cambio y el régimen fiscal.

Al buscar algunos números encontré que hasta el primer semestre del año la Secretaría de Hacienda recaudó 130 mil 300 millones de pesos por el Impuesto Especial a Producción y Servicios (IEPS), a las gasolinas, un incremento de 25.6 por ciento en términos reales frente al mismo lapso de 2015.

Hay que tomar en cuenta que para los que ganan el salario mínimo cada centavo cuenta, y por estos aumentos, la canasta básica tendrá igual repercusiones, de ahí que el director de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope), precisó que, en el corto plazo, no se prevén alzas, aunque “sí podría haber un impacto a mediano y largo plazos”.

Lo mismo pasará en todo el país, donde la economía familiar será lastimada de forma profunda. Siempre existirán distractores, en este caso, el fallecimiento del cantautor mexicano Juan Gabriel. En fin, hay para todo.

HABERES

EL EX PRIISTA Evaristo Hernández se comprometió el domingo a reunir “un millón de votos” para Andrés Manuel López Obrador cuando éste compita por la presidencia de la república por tercera ocasión. Nos dicen que sólo asistieron unas 400 personas, y que el dirigente del partido obradorista Adán Augusto López no acudió. Evaristo confirmó que aún no se afilia a Morena y ni tiene pensado hacerlo. Aclaró que hay muchos perredistas y priistas en ese partido, pero que en realidad no tienen el adoctrinamiento de Morena. El ex alcalde construye su tercera vía ante la competencia de Ariel Cetina, otro neo obradorista.