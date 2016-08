DE CARA A TABASCO

RUBEN ARCEO

**** LA MUERTE DE LA JUANGA, EXCELENTE CAJA CHINA PARA PEÑA NIETO

****Como anillo al dedo le cayó a Peña la muerte de la JUANGA.

Es la MEJOR CAJA CHINA, que le llegó del cielo, si consideramos que se da a unos horas del incremento a las gasolinas y a la electricidad y que la sociedad se ha JUNAGADO, por el fallecimiento de la JUANGA.

Para ello se prestó TELEVISA Y TV AZTECA quienes interrumpieron su programación para hablar por dos o más días del tema en forma muy repetitiva.

Por su puesto que la JUANGA, es un ídolo y de sus cualidades, capacidades o dones nadie lo puede poner en duda.

De ahí la importancia de ser utilizado como distractor social ante esos incrementos y el próximo informe de Peña Nieto, quien ha caído de la gracia de los mexicanos.

*****La mano dura de la ley no implica su violación y sí el establecimiento del estado de derecho.

Es urgente recobrar esa tranquilidad que se ha perdido y para ello, se han implementado acciones para tal fin, apegadas a la ley a los protocolos o procedimientos de actuación.

En ese YA BASTA se implica el quehacer de la sociedad, que exige que el gobierno nos de la seguridad que merecemos, e implica también esa corresponsabilidad de todos, para hacer más segura nuestra ciudad y nuestro estado.

Si queremos tener une estado más seguro tenemos que cambiar de actitud en todos los sentidos, empezando por muchas familias, que no han sabido formar a niños, a jóvenes y a los actuales ciudadanos.

Al ser puestos en marchas diferentes operativos, deseamos esa respuesta que muestre realmente esa participación social y no la confrontación o el rechazo en un desplante de soberbia y valemonjismo.

Para desacreditar o descalificar, nos pintamos solos.

La inseguridad pública en Tabasco no se resuelve o se combate con las redes sociales, las pláticas de café o los comentarios en los trabajos etc.

Escuchaba una persona, comentar: lo que me molesta, es que en un retén lo primero que me piden son los papeles, argumentando que eso nada tiene que ver con la Ley de Armas de Fuego y Explosivos

Ello por dar un ejemplo de lo que nada nos gusta.

Pero enójese quien tenga que enojarse, tener un estado con mejor seguridad pública implica todas las medidas que sean necesarias y hay que acatarlas.

Nos gusta como ciudadanos exigir y apelar a todos nuestros derechos, pero se nos olvidan las obligaciones.

Esperemos pues esos operativos y sus resultados