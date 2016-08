Entregan luminarias al poblado C28

Tweet on Twitter

Martin Castillo Cervantes

Texto y foto

Cárdenas, Tab.- Con el cambio de lámparas nuevas en el Poblado C 28 el presidente municipal Rafael Acosta León cumple con su palabra empeñada, indico el coordinador de servicios generales Alberto Méndez Johnson.

De la misma forma menciono, que son indicaciones del director de obras Publicas Nelson Humberto Gallegos Vaca para que las luminarias sean instaladas en tiempo y forma para, que los lugareños ya no estén en oscuras.

Por su parte las personas del C 28 destacaron, que están agradecidos con el presidente municipal Rafael Acosta León ya, que es un hombre que cuando da su palabra la cumple como siempre lo ha hecho.