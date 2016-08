No me siento menos por bolear zapatos: María López

Luis Cordero/Corresponsal

Balancán, Tabasco .-Tengo siete meses laborando como ilustrador de calzado, no tengo pena, ni tan poco me siento menos por ser mujer, pues lo que me motiva cada día es ver a mis tres hijos sonreír ,cuando después de una jornada de trabajo tenemos alimentos en la mesa apunto María López.

No sé qué fuera de mi si Dios no me hubiera ayudado a encontrar un buen hombre que me enseño el oficio de bolear zapatos y hoy, soy una mujer que lleva ingresos a mi casa y me siento feliz, ya que trabajo a lado de mi esposo y al mismo tiempo ayudo en mis tres hijos a realizar sus tareas mientras espero a otra persona que quiera ilustrar sus zapatos.

Lo único que me preocupa es que no cuento con una silla y cajón propio para seguir trabajando el noble oficio de ilustrar calzados, tengo 8 meses esperando que las autoridades municipales me contesten una solicitud que les hice para que me ayuden a conseguir mi silla de bolear acoto al entrevistada.