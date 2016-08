Productores recibieron el pago de seguros catastróficos

Martin Castillo Cervantes.

Texto y foto

Cárdenas, Tab.- Un total de 232 productores ganaderos recibieron sus pagos de seguros catastróficos debido a que tuvieron problemas climatológicos el año pasado.

Lo anterior fue dado a conocer por el titular de la Sedafop Chontalpa – Costa Víctor Can Gutiérrez quien argumento, que del año pasado a la fecha se les ha pagado el seguro catastrófico a 900 productores de las diversas comunidades.

Can Gutiérrez argumento, que al menos la póliza del 2016 ya está pagada, la cual es una aportación para cubrir el pago de la póliza del gobierno federal y estatal, ya está vigente en caso de que, se presenten condiciones climáticas desfavorables como, inundaciones o sequias fuerte.

Ante ello los productores deben cubrir los requisitos, que se piden aunque ello no quiere decir, que todos los inscritos resultaran beneficiados más sin embargo esperamos, que las condiciones climáticas nos favorezcan para no hacer uso del seguro catastrófico pues es más redituable la producción, finalizo.