Denuncian padres de familia a ex alcalde de Tenosique

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Luis Cordero/Corresponsal

Tenosique Tab.- Acusan al exalcalde del municipio Carlos Alberto Vega Celorio de atentado en contra de la seguridad de 270 niños del jardín de niños “Encarnación Becerra” el cual está ubicado sobre la calle 27, según denuncia el presidente de la Sociedad de Padres de Familia de dicha institución educativa, José Alberto García Ovando.

Lo anterior fue denunciado ante este medio de comunicación durante la tarde del pasado miércoles 31 de Agosto, fecha en que el representante de los padres de familias del citado Jardín de Niños señalo que durante la pasada administración que dirigió el ex edil Carlos Alberto Vega Celorio este último demolió parte de la loza de las aulas que integran dicha institución educativa para luego abandonar a su suerte a los 270 niños que estudian en la kínder “Encarnación Becerra”.

Dejando en completo abandono a los 270 alumnos el ex edil Vega Celorio, quien no le intereso poner en riesgo a la niñez de Tenosique, dejando en pésimas condiciones las aulas bajo la promesa de que la remodelaría, pero lo peor de este asunto que a 8 meses ya de la presente administración 2016-2018 que encabeza el delfín de BETO VEGA CELORIO, es decir el actual Munícipe Francisco Abreu Vela, este se ha hecho sordo a la necesidad de los 270 niños que su antecesor abandono y no ha ayudado a la remodelación de dichas aulas educativas.

Cabe señalar que según datos aportados por la secretaria de Educación el jardín de niños “Encarnación Becerra” ya está contemplado su remodelación pero tendrán que esperar y seguir recibiendo sus clases entre las ruinas y con el peligro que les caiga encima las paredes a los 270 niños, ya que será hasta el 2018 fecha en que el jardín en mención será remodelado.