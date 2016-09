Sigue la desbandada de militantes en el PRI

Por JESÚS URGELL

FOTOS: CASTRO

Siguen los problemas en el PRI. Ahora 25 militantes y seguidores de la diputada Patricia Hernández renunciaron esta mañana a este instituto político, afirmaron que la permanencia de Miguel Ángel Valdivia ha ocasionado nula apertura de participación y divisionismo entre los priistas.

A decir de Julio César Mendoza Hidalgo, el Revolucionario Institucional ha quedado estancando y acaparado por un solo grupo, que no permite el crecimiento de la verdadera militancia y de sus cuadros.

“Todos nosotros tenemos pensamientos propios, lo que si es que no hay apertura del partido como tal. Se le convocó para un determinado tiempo en la dirección del partido y (Miguel Valdivia) quiere perpetuarse para un largo tiempo. No hay apertura. Esa permanencia es la que nos está provocando problemas”.

“Se trata de un grupo cerrado que manipula al partido, y eso es lo que no estamos de acuerdo, no hay visión futurista”, afirmó acompañado incluso de ex seccionales del tricolor.

Dijo que ahora la tarea partidista podría ser desde una asociación civil que esperan conformar en breve.

Dentro de quienes hicieron saber su salida de las filas tricolor, se encuentran: Beatriz Sánchez Torres, Guadalupe Karina Hernández León, Víctor Manuel Cervantes Calcáneo, Evelia del Carmen Bautista Hernández, Sebastián Sánchez Hernández, Ana María Reyes Vicente, Mirna Isabel Ortiz, Karen Patricia Mendoza Hernández, Julio Cesar Mendoza, entre otros.