Cayuco Enrique Muñoz González

“Un general sabio se ocupa

de abastecerse del enemigo”

Sun Tzu

NI INGRATOS, NI TRAIDORES

Aunque a muchos no les guste, al interior del Congreso local se está buscando construir una mayoría simple, en aras de preservar el orden institucional y no permitir que pudieran convertirlo en un espacio para usarlo a conveniencia de las otras fracciones parlamentarias quienes pretenden tener el control de la Junta de Coordinación Política los próximos dos años. Y lo hacen aprovechando los errores de sus adversarios, al dejar ir diputados por malos tratos.

Si bien es cierto, en la elección del 2015, la población con su voto no le dio mayoría a ninguna fracción parlamentaria, es muy válido y legítimo que los diputados pueda integrarse de manera libre a otra bancada, es la Constitución quien permite la libre asociación, sin tener que rendir cuentas a nadie, si acaso solamente a su conciencia, ni tampoco tengan que descalificarlos con acusaciones como traidores, ingratos, como lo vienen haciendo.

Construir la mayoría simple no ha sido sencillo en esta legislatura, y como en política todo es permitido, la lucha no es trampa, es que se vienen aprovechando las diversas coyunturas que tienen algunos diputados con el partido al que pertenecían, para tenerlos de aliados el PRD, están en vía de tomar su decisión, y salvo las críticas que reciben, no hay nada irregular en el interés de la bancada del sol azteca en alcanzar esa mayoría.

En el Congreso las siete bancadas tienen muchas coincidencias al igual que diferencias, son situaciones normales existentes de siempre, por eso al arrancar la actual legislatura, Leticia Palacios se salió de la fracción del PVEM por así convenir a sus intereses, esgrimiendo sus razones, mismas que aunque han sido rechazadas por ese partido, si existen versiones de que hubo intentos de quitarla en lugar de Hilda Santos, quien estuvo a punto de perder la curul. Eso fue lo que orilló a la doctora a salirse del verde.

Juan Pablo de la Fuente desde que asumió en enero la presidencia de la mesa directiva fue objeto de muchos señalamientos por Adán Augusto López, las diferencias se acrecentaron, al grado de acudir ante los tribunales para ver quien tenía la razón, y ya vimos que el TET emitió una sentencia a favor del joven diputado, pero al ser maltratado por su propio partido, al que le dio un triunfo de mayoría, prefiere salirse, no le ve sentido seguir donde lo maltratan,

Patricia Hernández Calderón es igual una diputada que nunca fue tratada bien al interior de su fracción, mando varias señales, no la buscaron, quizás creyeron que no se iría, y bueno, ya dio ese paso, pero no se fue sola, al día siguiente una veintena de personas igual anunciaron su salida del PRI, por lo que se descarta totalmente que el PRD la haya comprado, ya que el conflicto es serio en el tricolor. La acusan hasta de ingrata, la expulsaron de un grupo de whats app de priistas, lo que refleja que siempre la estuvieron maltratando.

En todos estos casos, el PRD los invita a que se sumen a su bancada, lo están pensando, consideramos que revisan los pros y contras para tomar esta decisión, y podría ser que a final del año, ya estén sumados, con lo cual se avanza en la construcción de la mayoría simple en el Congreso local, para eso le faltan dos aliados, ya se sabe que son José Atila Morales y Silbestre Álvarez Ramón, es cuestión de tiempo para que hagan el anuncio.

Lo que deberían decir los partidos políticos que critican estas renuncias en sus bancadas, es qué hicieron o dejaron de hacer para propiciar la salida de sus diputados. Pico Madrazo debería explicar todo lo que se menciona sobre Leticia Palacios; lo mismo Adán Augusto cual es el propósito de andar sumando gente, y dejando ir a un diputados por tener pleitos; lo mismo en el PRI, Miguel Angel Valdivia debe aclarar los señalamientos de Paty Calderón, se van, por menospreciarlos, hacerlos de menos.

Y bueno, cada quien habla según del color del cristal con que se mira, ya que en las ultimas 7 legislaturas, si algo ha ocurrido, es precisamente el cambio de diputados de una fracción a otra, sin que esto genere más que ruido, porque insistimos, no hay implicaciones jurídicas, el reglamento interno les permite a los diputados poder estar en la fracción parlamentaria de su preferencia. Si acaso son situaciones inéditas las que se viven, pero no es como para acribillar mediáticamente a quienes se van a otra bancada.

LA PIRAGUA

No cabe duda que en estos momentos, Miguel Ángel Mancera, viene siendo la carta fuerte del perredismo nacional para la candidatura presidencial, por eso generó demasiadas expectativas su presencia en la entidad el fin de semana, cuando acudió a firmar un convenio con Gerardo Gaudiano para fortalecer las relaciones entre la Ciudad de Méjico con Villahermosa, siendo testigo de honor el gobernador Arturo Núñez.

Mancera está midiendo bien sus estrategias, vino ni más ni menos que a la tierra de Andrés Manuel López Obrador, quien podría ser su rival en las boletas electorales del 2018. Desde la noche del viernes llegó a Villahermosa, saludando de manera jovial a todos quienes se encontraba; el sábado por la mañana salió a realizar ejercicio, de tal manera que ahí la lleva, en busca de ser candidato a Los Pinos.

Hoy debe entrar UBER a Villahermosa, la postura del gobierno estatal es firme y sin margen de negociación, no podrán dar servicio, porque la ley no lo permite, de tal manera que aunque anuncien la generación de empleos, lo importante es que hagan las cosas en forma correcta, para brindar mayor seguridad a quienes pudieran ser los usuarios. El morbo a todo lo que da.