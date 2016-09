Corte de Caja

Mancera, sus recorridos por el país y la construcción de candidaturas

José Martínez

El tiempo para las definiciones de tener reservado un candidato que pueda abanderar a los distintos partidos políticos se hace cada vez más corto. La pinza electoral se viene cerrando, y los que buscan competir saben que no tienen mucho margen para hacer proselitismo.

Andrés Manuel López Obrador, no lo pensó tanto, y de forma casi independiente empezó a caminar hasta que se hizo dirigente de Morena. En el Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya hace lo propio desde la dirigencia que encabeza, y es quizá el personaje con más repeticiones de spot promocionales en la televisión y radio. Compite con Margarita Zavala. En el PRI, hay dos nombres, Miguel Ángel Osorio Chong, quien compite de forma interna con Luis Videgaray. Ambos se encuentran en la cúpula del poder, esperando una mirada del Presidente.

En el PRD, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, hace lo propio, y creó una avanzada con sus programas sociales, los cuales lleva a distintos estados.

Bajo esa pretensión, por segunda vez en el año, el político estuvo en Tabasco.

Vino precisamente a la firma del Acuerdo de “Amistad entre la ciudad de México y el municipio de Centro”. Fue acompañado por el presidente municipal, Gerardo Gaudiano Rovirosa, con quien se dio tiempo para una caminata deportiva. También se encontró con el gobernador Arturo Núñez,

En el mes de abril, en su primera visita a la entidad, donde trajo “Médico en tu casa”, cuyo objetivo es llevar servicios de salud al domicilio de personas que ya no pueden trasladarse a las instalaciones del sector, se le cuestionó sobre su proselitismo.

En las dos ocasiones que ha estado en la tierra de Andrés Manuel López Obrador, Mancera ha negado estar realizando campaña rumbo al 2018.

Se le ha insistido, porque de forma natural el PRD lo tiene apuntado como el virtual candidato por la presidencia de México.

Y es que además de atender la Ciudad de México, el político sorprende al recorrer algunas ciudades del país, actividades que no es fácil, porque además de requerir tiempo, se necesitan recursos adicionales para promocionar programas y buscar impulsar localidades, con el fin de querer darles una imagen cosmopolita.

Mancera ha dicho que sabe de ciertos candados electorales, por ello se ha cuidado para no cometer errores. Ha culpado al PRI de estar detrás de las críticas hacia sus acciones, las cuales dijo, que su objetivo es construir un proyecto de trabajo para los municipios desde la ciudad de México y poder estar en comunicación, poder apoyar a todos los compañeros del PRD en el país.

Sin embargo, no es sólo el PRI, ya que, en el mes de mayo, por ejemplo, el presidente nacional de Morena en la Ciudad de México, Martí Batres, denunció ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), de la Procuraduría General de la República (PGR), al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, por utilizar el programa de empleo temporal con fines electorales.

Cada uno seguirá usando sus estrategias, mientras el termómetro del proselitismo continuará midiendo los pasos de los aspirantes, hasta que cada uno defina cuándo empezar verdaderamente su campaña.

HABERES

EL GOBERNADOR, Arturo Núñez anunció que buscará que se modifique la fórmula de distribución de las participaciones federales mediante una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal. Reconoció que la entidad hoy está en desventaja. La reforma anti Tabasco se hizo durante el gobierno de Felipe Calderón.