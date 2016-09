DE ALTO NIVEL

Antonio Caraveo Maldonado

* Izquierda moderada VS Andrés Manuel

* Patricia Jiménez tiende la cama a Tosca

* Sigue desabasto de medicina en el ISSET

Por la libre. La determinación de construir esa izquierda moderada, donde no entra Andrés Manuel López y su Morena, no tiene vuelta de hoja. Van a ir, tope a hasta donde tope.

Incluso, esa vuelta inquietó al líder nacional del PAN, Ricardo Anaya. La última parada, antes del 18, la jornada electoral del Estado de México, hay señales contundentes del PRD, de no volver a ser comparsa de los albiceleste. Van ir con un candidato propio, incluyendo a un externo, juntos con sus aliados del PT y MC.

Mancera en privado deslizó el dato, durante su visita al estado, de estar trabajando en la construcción de la izquierda moderada sin la compañía de Andrés Manuel. Ni con el PAN ni Morena.

DE BAJADA

a) El gobernador Arturo Núñez y el jefe de gobierno de la CDMX, Miguel Mancera, harán mancuerna en la ruta de buscar modificar las reglas de distribución de las participaciones federales, pues al final fueron las dos entidades más perjudicadas cuando se hicieron las últimas adecuaciones a la Ley Fiscal. Sin duda, va ser una batalla complicada, más no hay peor lucha que no se haga. Y se respaldó al jefe de gobierno sobre su propuesta del “Salario Digno para los trabajadores de México”.

b) En su visita de Mancera por la capital del estado, sirvió también en la de signar un convenio con el edil de Centro, Gerardo Gaudiano, “Acuerdo de Amistad”, en todo los aspectos.

c) La corriente Nueva Izquierda en el PRD, busca la plataforma de un relanzamiento en la entidad, luego de haber sido la numero uno. Fue desplazada hace tiempo por ADN, bajo el liderazgo del diputado Juan Manuel Fócil. Ahora anda en la frecuencia de acortar distancia en ese juego del relevo de la dirigencia estatal. ¿Lo lograrán?

d) Siguiendo en el negriamarillo, ya montado en el noveno mes del año y no hay acuerdo nacional, en la intención del relevo de Candelario Pérez al frente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), y de seguir así, le van dar las doce, la una, las dos y las tres. De establecerlo en lo inmediato entraría el interino y su duración sería hasta octubre del 17 aproximadamente o antes. Posteriormente las tribus a entrar a una nueva batalla de elegir a los consejeros y seguidamente la del líder estatal. Y entre sus tareas, llevaría mano en el reparto de las candidaturas a presidentes municipales y diputados locales. Una vez superada esa etapa, guiar el proceso electoral del 18.

e) Al estilo del cantautor Cuco Sánchez, le deben estar cantando en el ayuntamiento de Centro, a la directora de Administración, Patricia Jiménez Oropeza. “Por Dios no hay derecho/ que tú seas así…” Y vaya, si se las gastas. Ahora en esa avaricia de poder, le está tendiendo la cama al director de Obras Públicas, José Alfonso Tosca Juárez. Utiliza a José Luis Alday a quien acaba de instalar en un cargo menor en esa dirección, hacia el propósito. De ese tamaño.

f) Este lunes a las 14:00 horas, el edil Gerardo Gaudiano recibirá a José Luis García Carrera a fin de finiquitar un conflicto doméstico, de vecinos, originado por Patricia Jiménez, ex contralora del gobierno estatal y despedida por algunas irregularidades. Esa dificultad debió ser resuelta en la Secretaría del Ayuntamiento. Le dieron pase a su compinche y sobresalió el tráfico de influencias. Treinta vecinos no pueden estar equivocados, de la arrogancia y prepotencia de la funcionaria del ayuntamiento. Con esas mulas, va estar difícil llegar al 18.

g) Mientras el titular del ISSET, Agapito Domínguez, se ufana en mostrar paseos dominicales, debería estar pendiente del abasto de medicamentos. Se dice por la queja expuesta, con nombres y apellidos, de no surtir medicinas. La respuesta, “no hay”. Sobre todo para los diabéticos.

