Tenemos que devolverle a Tabasco su grandeza: OCZ

* Convoca en Paraíso a los tabasqueños “a tener fe en nosotros mismos para superar adversidades”

Jorge Jesús de la Cruz

PARAISO, Tabasco.- “Las adversidades que vive Tabasco actualmente y por las que trabaja a diario el gobernador Arturo Núñez para revertirlas, se podrán superar solamente mediante la unión de todos los tabasqueños, trabajando unidos con fe, solo así podremos recuperar la grandeza de nuestra tierra”, expresó este mediodía Oscar Cantón Zetina al dirigir un mensaje a los paraíseños en el marco de la Apertura de ciber gratuito de la Asociación Civil “Creemos en Tabasco”.

Al acudir Oscar Cantón como invitado especial a esta apertura realizada ayer domingo, resaltó que se trata de un hecho histórico “abrir la quinta, oficina de la Asociación Civil, Creemos en Tabasco, un esfuerzo que hacen mujeres y hombres de todo el estado, lo que nos indica que solo unidos podemos hacer maravillas, por eso mi entusiasmo, mi apoyo y mi permanente colaboración con todos ellos”.

En su mensaje, reconoció la emoción de todos quienes conforman la directiva de la Asociación Civil en Paraíso, encabezada por Adriana del Carmen Domínguez Alejandro, “en mejores manos no pudo quedar”, además de resaltar el desempeño de las mujeres, “que no es solo el eje de la familia, es el eje de la sociedad, por lo tanto, tienen que tener su presencia en todas las cosas de nuestra vida diaria”.

Incluso destacó Cantón Zetina que la Asociación Civil Creemos en Tabasco, “es de carne y hueso, no es de membrete, no es de papel, existe y aquí están los rostros, a plena calle, porque no está haciendo nada indebido, por el contrario, está haciendo ese servicio que todos tenemos en el corazón y que lamentablemente por culpa de algunos egoístas se han seguido caminos malos en Tabasco”.

Expreso que es tiempo de que todos los tabasqueños “creamos en Tabasco, no es tiempo de decir creo en mí, o creo en ti, o hablamos todos juntos en plural, y ponemos por delante a Tabasco, o no vamos a salir adelante del atolladero en el que estamos”; expresando que en Paraíso siempre han creído en propiciar un nuevo Tabasco, por eso lo respaldaron en el 2006 cuando buscó ser candidato al gobierno por un partido político, “por eso aquí me siento como en mi casa, porque además estoy del lado de la gente y voy a seguir el destino que me digan”.