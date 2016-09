Firmarán minuta para garantizar espacios a locatarios del Pino Suárez

Tweet on Twitter

*El secretario del Ayuntamiento de Centro, Jorge Chávez, afirmó que será a finales de septiembre

Por Sara Amador Vera/Foto Carlos Castro/El Secretario del Ayuntamiento de Centro, Jorge Chávez Rivera, estimó que a finales de septiembre de firmará la minuta que han demandado los locatarios como una de las condiciones para aceptar la reubicación temporal.

En el documento, quedarán establecidas las garantías de que se respetarán los espacios de los locatarios y las dimensiones de estos.

“Desde un principio nosotros hemos dicho que le vamos a respetar sus espacios” dijo en entrevista.

El encargado de la política interna del municipio dijo que no se descarta realizar una sesión de cabildo pública como lo han solicitado los locatarios para que queden asentados los términos de la reubicación temporal y los tiempos de la remodelación del actual mercado.

En cuanto a la creación de un fideicomiso que piden los locatarios, Chávez Rivera dijo que no pueden ceder en virtud de que los recursos disponibles para iniciar la remodelación provienen del gobierno federal y no del municipio.

“En la parte que le toca al municipio, yo no veo problema en que se haga una sesión de cabildo para ver lo del mercado, pero en cuanto al fideicomiso nosotros no podemos hacerlo porque no es un recurso del municipio, es un recurso federal, entonces ni es algo que nosotros podamos opinar” señaló.

El funcionario municipal dijo que la mudanza al mercado temporal se hará en base a los tiempos de la SOTOP que es la instancia encargada de la obra pero estimó que a finales de octubre estará terminada la obra y a principios de noviembre iniciar la reubicación temporal.

En tanto dijo que “estamos trabajando en lo que compete al municipio en el levantamiento de un padrón de comerciantes y número de locales y las medidas de estos”, concluyó.