Rescatan a madre despojada de su casa por su hija

Fue auxiliada por vecinos y luego entregada a su otra hija

Por HILARIO PAREDES/TENOSIQUE, TAB.- Luego de andar posando en diferentes casas de los vecinos, la señora Nury Márquez Mosqueda, quien fuera despojada de su vivienda por su hija Guadalupe Pérez Márquez, fue protegida y llevada a su hogar por su segunda hija, Luz del Alba Pérez Márquez, quien tiene su domicilio en la calle 15 de la colonia Cocoyol.

Doña Nury, quien insiste en que tiene que recuperar su vivienda que le regaló su esposo antes de morir, entre sollozos narra que su hija Lupe, la más pequeña, a quien le celebró los quince años con bombos y platillos, y quien recientemente llegó de la Ciudad de México con su esposo, manipulada por este le fue despojando poco a poco de sus bienes.

Subrayó que inicialmente comenzó con el millón de pesos que se obtuvo de la venta del rancho “El Paraíso”, realizada en el 2013; fue vendido a una persona de apellido Cáceres, quien les pagó el terreno en varios depósitos en la cuenta de HSBC número. 000004053550414 a su nombre, donde la institución bancaria extendió una tarjeta bancaria donde Lupe manejó a su arbitrio.

Reiteró que con esta suma monetaria le sugirió que la casa donde vivía la rescatarían de la hipoteca que una inmobiliaria la tenía por lo que ella personalmente se encargó de pagar el embargo bajo la promesa que la pondría a nombre de su progenitora, no obstante por viva voz de su yerno se enteró que el terreno y vivienda se había escriturado a nombre de su consanguínea.

Sostiene que a partir de esa fecha terminaron las buenas atenciones y comenzó el maltrato verbal y físico al grado que el pasado 8 que regresó de misa no le permitieron el acceso ni para que sacara sus prendas de vestir, quedando únicamente con las que cargaba puesta.

“Yo no reconozco ninguno de los papeles donde ella se dice dueña de una propiedad que mi esposo me dio para que yo viva hasta que Dios lo permita por lo que yo no tengo porque andar rodando o pidiendo cobijo ajeno”, dijo.