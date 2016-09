ATARDECER POLITICO 21 SEP

Jalón de orejas… ¿Y nomás?

¡Revive el parque de Atasta!

Vaya que le está lloviendo sobre mojado al alcalde de Macuspana, Cuco Rovirosa, por el exceso que tuvo la noche del 15 de septiembre en las arengas del Grito de Independencia. No es novedad que sucedan hechos inéditos sobre estos festejos en cualquier lugar del país, pero no había sucedido en la entidad, por eso las críticas al alcalde priista, quien dice, pese a este error cometido, seguirá con su particular forma de ser, porque es lo que le gusta al pueblo. Además de ser exhibido en redes sociales desde esa misma noche, también se mofan de él, en noticieros de radio y televisión nacionales, pero lo que sí es de tomar en serio la postura asumida ayer a mediodía por el Congreso local, al emitir un extrañamiento por su comportamiento. Si bien es cierto que no se cometió delito alguno, no atentó contra los símbolos patrios, es lamentable la arenga hecha a su persona al finalizar la ceremonia, y como autoridad municipal, el deber principal que tiene es de respetar la ley, y todo lo que de ella emane, así pues, el exceso de esa noche le está costando mucho a Cuco Rovirosa, porque en vez de subir en las mediciones para las aspiraciones que tiene rumbo al 2018, dio un bajón terrible, por más que sus asesores pretendan decirle que no le afectó. Esperemos que Cuco Rovirosa pueda emitir alguna disculpa por el exceso, reconocer el error y superar esta amarga experiencia, porque si de algo puede estar seguro, es que lo van midiendo sus adversarios, por eso la razón de darle con todo y hasta el Congreso se pronunciara por estos hechos, con el voto de la bancada priista, porque quiere decir, no aprueban sus excesos. Mejor que se dedique a trabajar, a seguir haciendo obras a favor de la gente, porque esa popularidad no se le debe caer. Nada más que se fije bien de ahora en adelante, porque pone por los suelos su administración… VAYA PLEITO QUE SE ESTÁ GENERANDO entre Agustín Silva, titular de la SCT, y el regidor Laires Carrera Pérez, por el control del Transbus. Son muchas las diferencias que existen, pero se ahondaron un poco más, ahora que se han venido dando protestas en la dependencia, lo cual no sería sorprendente que pudiera estar metido en todo eso el regidor de Centro. En transportes se manejan demasiados intereses, en alguna ocasión escuchamos que un gobernador comentó que si ponía en esa área al Santo Padre si también lo podrían corromper, sus asistentes le dijeron que si, de allí que muy pocos han salido bien librados en su paso por esa dependencia. La solución a todos los problemas los tiene Agustín Silva sin tantos problemas, es la aplicación correcta de la ley y todo estará en orden. Para eso, debe instruir a todos sus colaboradores que no se presten a acciones torcidas, porque entonces, no podrán avanzar en nada. A ver cómo termina este conflicto, ya que Laires Carrera tiene detrás a un grupo fuerte de transportistas, demostrando que hay muchos intereses de por medio y van con todo… ALGO QUE NO SE PUEDE NEGAR es el hecho de que desde hace poco más de 100 días tras haber asumido la alcaldía de Centro, Gerardo Gaudiano ha venido sumando aciertos. Prueba de ello es que al día de hoy esas voces que generalmente todo despedazan, están calladas. Son muchas las acciones emprendidas por la administración gaudianista que poco a poco han ido devolviendo la confianza y la alegría a los habitantes de esta capital. Hubieron muchos a quienes la idea dar los parques en adopción les pareció un tanto descabellada, pero resultó todo lo contrario. Prueba de ello es el hecho de que esta tarde se llevará a cabo la reinauguración del emblemático parque de la popular colonia Atasta, que fue adoptado por la empresa Silva. Se ha de recordar que dicho espacio fue escenario durante muchos años de sendas verbenas populares que sirvió para llevar alegría a miles de familias de la zona. Hoy es un gusto que se estén enfocando los esfuerzos para reactivar este tipo de espacios que principalmente benefician al núcleo familiar. Se puede decir que una de las grandes fortalezas que está generando el actual alcalde, es el sentido de inclusión y pertenencia que se crea entre la sociedad civil y la clase empresarial. Como bien lo dice su slogan “Centro Somos Todos” y en ese sentido se está dejando en claro que para poder construir el municipio que queremos, debemos de jalar parejo todos.