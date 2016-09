Cárdenas avanza con obras de modernidad: David Sixto

* Con una inversión total de 5 millones de pesos arrancan los trabajos de pavimentación y rehabilitación del drenaje en la colonia Guadalupe.

Martin Castillo Cervantes.

Cárdenas Tab.- Obras de modernidad e integrales que incluyen pavimentación con concreto hidráulico, drenaje, agua potable y banquetas, será la huella indeleble que el gobierno municipal encabezado por Rafael Acosta León, herede a los cardenenses, sostuvo David Sixto Cuevas Castro, secretario del Ayuntamiento, al dar el banderazo de inicio de obra en la colonia Guadalupe, donde se invertirá 5 millones de pesos más para esta calle que por más de 30 años padeció de abandono.

Cuevas Castro, encargado de la política interna del gobierno en turno, en este evento fue respaldado por directores de esta administración, así como de regidores del cabildo para dar fe de los trabajos a realizarse en esta arteria que divide a la colonia Guadalupe y El Toloque, lo que la hace una obra con doble beneficio y que por años los habitantes de ambas colonias habían esperado, así lo señalo Martha López delegada de la colonia Guadalupe, quien fue enfática al establecer que el gobierno municipal de Acosta León sigue trabajando a marchas forzadas.

Con esta obra se pone fin a las penurias de los habitantes de ambas colonias y a las críticas de quienes solo quisieran ver demora en un gobierno, señaló Cuevas castro, quien puntualizó que a 8 meses y 20 días de la gestión de Rafael Acosta León, la disciplina financiera le ha permitido llevar más beneficios de los que se prometieron en campaña y rebasado las promesas inalcanzables de los que fueron adversarios en la pasada contienda.

“En este gobierno se tiene claro el rumbo de servir al pueblo y no servirse de él, de convertir a Cárdenas en la capital social con obras eficientes y planeadas para la posteridad, por eso las críticas no afectarán en este proceso de transformación que el gobierno de Rafael acosta León ha trazado; a los árboles que tienen frutos les tiran para tumbárselos a los que no simplemente no los voltean a ver”