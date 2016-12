“El periodismo me ha hecho crecer como persona”: Celia del Palacio Montiel

*La investigadora realizó una serie de entrevistas a reporteros de varios medios locales, con miras a elaborar un libro que exponga la problemática real que envuelve al periodismo

Por Alicia Mateos Barroso/Para un historiador, vecino recurrente del pasado e ilustrador de perfiles y acontecimientos que se resisten al paso del tiempo, el presente es un escenario poco atractivo para investigar.

Escribir en tiempo pasado y presente no sólo es cuestión de verbos, así lo ve Celia del Palacio Montiel, escritora, poeta, historiadora, investigadora y hoy ferviente admiradora del quehacer periodístico.

Del Palacio Montiel ha decidido dejar en pausa sus repetidos encuentros con el pasado, mantenerse en el presente y construir los vestigios informativos del futuro sobre el oficio periodístico que se practica en México, una actividad ‘mutilada’ en su dignidad y considerada como de alto riesgo en el país.

La investigadora por la Universidad Veracruzana (UV) visitó recientemente la entidad para realizar una serie de entrevistas a reporteros de varios medios locales, con miras a elaborar un libro que exponga la problemática real que envuelve al periodismo en entidades donde se han presentado el mayor número de violencia contra reporteros y periodistas.

La cita estaba programada a las 8 de la noche, en el lobby del hotel Cencali. Ahí, detrás del mural del artista Montuy, iniciamos una entrevista que poco a poco se fue convirtiendo en una charla.

“En el 2011 se hizo más fuerte la violencia en contra de los periodistas, especialmente en Veracruz. Sentí que teníamos que empezar a investigar lo que está pasando e ir más allá de los eventos tan traumáticos que dejaron pasmada a la gente y a los mismos periodistas”, expone Celia del Palacio, mientras se acomoda su chal azul con la elegancia de una mujer de mundo.

“Violencia y periodismo en México” es el primer trabajo que ella, junto con otros homólogos, realizaron hace algunos años como un primer acercamiento para conocer, explorar y discernir sobre este escabroso tema.

“Aunque soy historiadora, me tuve que venir al presente y ver de qué manera podía analizar los contenidos de los medios y la representación de la violencia en los medios y los riesgos que corrían los periodistas y la manera en como fueron relacionados y si algo tenía que ver su tarea periodística”.

Su voz cadenciosa refleja la tranquilidad de su espíritu. El periodismo suele ser volátil en su praxis y envuelve a quien lo oficia. Para los escritores e investigadores, la paciencia debe ser su principal virtud y eso es lo que refleja la entrevistada en cada oración que emana de su boca.

Explicó que su interés fue creciendo a medida de que iba desentrañando toda la estructura del periodismo y los casos de violencia extrema del que han sido objeto muchos de los reporteros, especialmente los afincados en Veracruz.

En esta ocasión, Celia del Palacio decidió reunirse nuevamente con un grupo de investigadores para realizar un estudio comparativo entre las entidades donde se ejerce el periodismo en México y determinar que los factores de riesgo son muy distintos entre las regiones.

“Es un trabajo que realizamos a partir de una mirada fría, sin juzgar a los reporteros y periodistas”, dice.

Después de Veracruz y Chiapas, Tabasco es otro de los puntos de referencia para su investigación. Para lograr los datos duros, se entrevistó con varios reporteros de la localidad para tener un acercamiento, de primera mano, del contexto de riesgo en el que se vive en la entidad. Confiesa que, a diferencia de las otras entidades, en este lugar del trópico aún no se observa ese grado de crudeza contra el gremio informativo.

“Como historiadora siempre he tratado con papeles, con muertos. Ahora, tengo la oportunidad de acercarme a las personas que me cuentan su testimonio de vida, su dolor, su miedo ante las amenazas o sus dudas frente a su propio ejercicio periodístico me parece una mayor responsabilidad para mí. [….] Me ha hecho crecer mucho como persona y como investigadora, pero ahora con otra dimensión del mundo. Ha sido un gran regalo para mi”, cierra la expresión con un esbozo de sonrisa.

Sin embargo, no evade la pregunta cuando se le pregunta si alguna vez le invade el miedo al ahondar en este tema.

“Uno no puedo decir que no tiene miedo. Pero yo veo al miedo como un medio de interesarse por los demás. Es un acto de amor y de solidaridad por el otro y me parece muy importante para mí. Pero definitivamente, claro que tengo miedo”.

Para la autora de novelas como No me alcanzará la vida y Leona, la intención de esta investigación es tratar de sensibilizar a la sociedad sobre el verdadero rostro del periodismo, hoy en día despojado de la credibilidad y el respeto que alguna vez ostentó en la vida informativa del país.

“Hoy en día la imagen del periodista es de una persona comprada por las autoridades, chayotero o corrupto. Lo he escuchado de la voz de la ciudadanía”, expresa con desánimo, pues considera como injustas las etiquetas negativas que la misma sociedad le ha impuesto al gremio en los últimos años.

La investigadora, quien en su haber ha coordinado 8 libros de investigaciones sobre historia de la prensa en México, se apoya ésta vez de decenas de testimonios de periodistas, a fin de enriquecer este material de consulta que busca entretejer el contexto social del oficio periodístico en zonas de alta vulnerabilidad.

“Este trabajo es una investigación desde las ciencias sociales. Buscamos entender tratando de entender desde las estructuras sociales el porqué se da este tipo de periodismo (con violencia) en ciertos lugares del país”, añade.

De actitud serena, Celia hace una pausa y respira hondo al recapitular las más difíciles experiencias narradas en voz de sus protagonistas. Encontrarse cara a cara con las víctimas de violencia no es nada fácil, reconoce.

De acuerdo a sus últimos reportes, en los últimos 6 años han sido 19 periodistas muertos, sin contar la amplia lista de desaparecidos y de una política de intimidación constante a través de las redes sociales, que incluyen hackeos de páginas de los periodistas. Incluso, se han denunciado acosos telefónicos y robos en los domicilios de los periodistas.

Pese a los protocolos de protección que se han diseñado alrededor de estos delitos, la realidad es que existe prevaleciendo la impunidad en prácticamente la mayoría de los casos de violencia contra periodistas.

“Se supone que hay protocolos, que algunos están protegidos. Incluso, algunos de los periodistas que han asesinado estaban protegidos, por lo que tampoco es una garantía”, expuso con cierta nostalgia en su mirada.

Mientras tanto, del Palacio Montiel asegura que la investigación, respaldada por la Universidad Veracruzana, el Colegio de México y el Conacyt, aportará datos reales sobre el acontecer del periodismo en estado de mayor prevalencia de la violencia; incluso, destapará la vulnerabilidad laboral y salarial en la que viven cientos y cientos de reporteros.

“Tocaremos otro tipo de violencia estructural como los bajos salarios, la precariedad laboral algo que ya está ‘naturalizado’. En muchos medios son así. Fuera de Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, en los otros lugares es difícil recibir un buen salario, tener seguridad social”.

A minutos de finalizar la entrevista, la escritora no descarta la redacción de un tercer libro, ésta vez desde la óptica de la novela y del ensayo, “algo que intente explicar esa parte humana de los periodistas, una versión más real a la percepción social que se tiene hoy en día de ellos”.

Caja de datos:

Doctora en historia por la UNAM

*Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II

*Miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia

*Miembro del PEN club internacional. Capítulo México.

*Presidenta fundadora de la Red de Historiadores de la Prensa en Iberoamérica desde 1999.

*Profesor-Investigador de tiempo completo adscrita al Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara, actualmente con licencia.

*Coordinadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana desde marzo de 2009.

Temas de investigación:

Periodismo en México, siglos XIX y XX. Historia cultural. Cultura impresa en México. Literatura mexicana, siglo XIX. Relaciones entre ficción e historia. Novela histórica latinoamericana. Medios de comunicación en México. Comunicación y cultura.

