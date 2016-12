Abusan choferes y cobran hasta 10 pesos

Por Alicia Mateos/Foto: Carlos Castro/Hasta diez pesos fue el cobro que algunos conductores solicitaron a los pasajeros, tras la autorización del incremento a 1 pesos de las tarifas del servicio público.

El abuso por parte de varios choferes de combis, que pertenecen a las diversas líneas de transporte en la capital tabasqueña, provocó la queja de los usuarios del transporte público.

Los pasajeros, que se enteraron –muchos de ellos—de viva voz de los mismos conductores así como de los documentos oficiales que se pegaron en las puertas de las unidades, mostraron su molestia por la sorpresiva noticia además del actuar de los conductores al exigir el peso correspondiente al alza, cuando muchos de ellos sólo llevan lo exacto de su pasaje.

Este es el caso del don Román Juárez, trabajador de un establecimiento comercial de la Zona Luz y a quien la noticia le tomó por sorpresa, “lo bueno es que llevaba un poco de dinero de más, pues siempre llevo el dinero justo de lo que necesito. No me hubiera gustado el chofer me exigiera groseramente el peso, yo sin saber del aumento”.

Esta situación, encendió las alertas de las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), quienes de manera inmediata se comprometieron a atender a cada una de las quejas que se presenten en las oficinas, además de realizar operativos para que los abusos no se presenten a partir de este incremento a la tarifa, que no se aplica desde el 2013.

Cabe destacar que también se presentaron reclamos en algunas rutas suburbanas de cobros excesivos y ante el desconocimiento de los usuarios sobre este incremento navideño.

La SCT dará a conocer, en rueda de prensa, un análisis que dio pie a la autorización del alza a las tarifas del transporte, que no son aplicables al Transbus.