ATARDECER POLÍTICO

– Aguirre da la cara ante policías

– ¿Y ahora qué dirá AMLO?

CUENTO DE NUNCA ACABAR. Hoy nos amanecimos con un paro más de policías en la Secretaría de Seguridad Pública. El reclamo, nuevamente es en el sentido económico, al exigir los manifestantes mejoras salariales, pero lo de hoy se puede decir fue un exceso por parte de quienes protestaban. Acudieron al despacho del titular de la SSP, Jorge Aguirre Carvajal para que saliera a dialogar, luego de expresarles que hay muchos asuntos que no son del ámbito de su competencia resolver, los uniformados, comportándose como si fueran maleantes, atacan en pandilla, le poncharon las llantas a la unidad oficial asignada al funcionario; la turba gritaba que querían la solución hoy, entre otras expresiones, pero desafortunadamente no es la manera de pedir les cumplan las prestaciones que exigen. Hay varias peticiones que podrían tener sustento, pero las condiciones presupuestales no son las más holgadas en estos momentos, por eso algunas no se han podido resolver en su totalidad, recordemos que está por recibirse el empréstito por 700 mdp, que entre otras cosas, una parte será ejercido en la remuneración de las fuerzas policiacas de todo el estado, y aún se encuentran los trámites correspondientes para poder contar con esos recursos. Hoy quedó de manifiesto que en la corporación policíaca lo que se necesita es tener mayor disciplina. Y es que por ejemplo, la gran mayoría de los elementos exigen mejores remuneraciones económicas pero tampoco muestran la disposición necesaria para hacerse acreedores a dicho derecho, puesto que cuando se les pide que por su parte cumplan con más hora de trabajo, resulta que no están dispuestos a hacerlo. Tienen una jornada laboral de 24 horas de labores por 48 de descanso, pero sucede que ninguno está en completa actividad en su horario de servicio, ya que se dan sus tiempos para el descanso, además del que usan para sus alimentos, de tal suerte que no están trabajando de corrido 24 horas. De igual forma ha quedado de manifiesto la resistencia a la capacitación y ni que decir de la profesionalización, contrario al caso por ejemplo de los elementos división de la Gendarmería, pertenecientes a la Policía Federal, quienes demuestran su interés por una mejor preparación tanto física como profesional. Como bien dice el adagio popular, que en el pedir, está el dar. Sin duda, el problema que cunde al interior de la SSP no es un tema netamente económico, sino más bien es un problema de raíz, al encontrarse entrampada dicha Secretaría en una situación en la que cuenta con muchos elementos que desde hace ya mucho tiempo no deberían estar, pero por falta de solvencia no han sido liquidados y que por ende, continúan contaminando al interior… DESDE AYER EL PRI ESTATAL ya tiene nuevo dirigente en Gustavo de la Torre Zurita. Ahora lo que sigue es empezar a cumplir acuerdos, mantener una conducta basada en el diálogo, la concertación, para que se pueda seguir transitando con normalidad y de este modo poder alcanzar la unidad, que es algo aún muy lejos de lograr. El caso es que ya rindió protesta, aunque siempre no estuvo Enrique Ochoa Reza, líder nacional, pero con la presencia del secretario de Organización y el delegado, no se puede negar que si hubo presencia y respaldo del CEN. Hubo notables ausencias, pero al final de cuentas la presencia de la militancia fue la más importante para conocer las directrices planteadas por Gustavo de la Torre en la misión de rescatar espacios en el 2018. La tarea no es fácil, ya lo reconoció, pero tampoco le dijeron que iba a un lecho de rosas, así que ya veremos de qué está hecho el nuevo dirigente para convertirse en un líder de verdad… MACHETAZO A CABALLO DE ESPADAS. Y es que tanto ha acusado Andrés Manuel López Obrador a los corruptos, que nos preguntamos, y ahora qué va a hacer, luego de que esta mañana le explotara tremenda bomba con un video en el que se exhibe a una de sus militantes y candidata a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, Eva Cadena, de recibir al menos medio millón de pesos en efectivo. Lo fácil, como ya lo han empezado a hacer, es decir que fue una trampa, que abusaron de la inocencia de la candidata. Lo congruente, sería escuchar a AMLO expulsar y pedir la cárcel para la involucrada en este nuevo escándalo de corrupción, por recibir dinero de dudosa procedencia.