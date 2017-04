ATARDECER POLÍTICO

– Problemas de actitud

¿ESTAMOS PREPARADOS LOS TABASQUEÑOS PARA LOS RETOS QUE VIENEN? Resulta fácil distraerse con los vaivenes de la política y los problemas de la vida cotidiana en nuestro estado, como los temas de inseguridad, la insensibilidad social y muchos otros factores. Resulta también muy fácil enrolarse en polémicas estériles que nada le aportan a Tabasco ni resuelven los conflictos. Esto lo decimos, por ejemplo, cuando en lugares como el Congreso del estado, donde están precisamente para prever y generar las leyes que den certidumbre a los habitantes, se pelean por sostener membretes y por consiguiente la sociedad cae en esos temas, perdiendo de vista el verdadero objetivo que es prepararse. Esto viene a colación derivado de un reciente encuentro que sostuvimos el pasado lunes los integrantes de la Mesa Rodolfo González Maza con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el ingeniero Manuel Antonio Quirarte, quien nos platicó acerca de los esfuerzos que hace esa agrupación en materia de modernización, gestiones y beneficios para sus agremiados. Un ejemplo de esto es el impulso de los laboratorios para el control de calidad en procesos de construcción, donde se le da la oportunidad a los agremiados de hacer las pruebas para optimizar recursos en materiales empleados y además de garantizar a los clientes que se cumplen con las normas de calidad pero sobre todo de seguridad. También fuimos testigos del simulador virtual de maquinaria pesada para capacitar a operadores de esos costosos equipos que son utilizados para la construcción y que en muchos de los casos, al ser manejados por personas no aptas, se va convirtiendo en un efecto dominó que deriva a la larga en considerables pérdidas económicas. Así mismo nos habló el presidente de esa cámara la firme intención de aterrizar en el estado tecnología de punta en programas de cómputo, capaces de realizar cálculos estructurales a niveles de proyectar todo lo que implica la construcción de un edificio. Desde la calidad de la arena, ladrillos vigas y tornillos hasta arrojar análisis de las consecuencias que implicaría incluir o quitar hasta un solo ladrillo. Cabe destacar que este tipo de software, es el mismo que se emplea actualmente en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, obra que pone en juego una inversión de más de 120 mil millones de pesos. Pero, como siempre, existe un pero. Y es que a pesar de que es evidente que los tiempos han cambiado y que hoy más que nunca es imprescindible que el gremio se capacite para ser cada vez más especializado, existe una gran apatía para ello y lo lamentable del caso, es que no es una actitud privativa de los empresarios de la construcción, si no en la gran mayoría de los sectores productivos del estado. De ahí que cuando vienen oportunidades como el tan esperado “segundo boom” petrolero que, según estamos ya prácticamente en la antesala pero que si no nos encuentra preparados, en consecuencia, volverán a ser manos extranjeras las que vengan a hacer el trabajo y por ende, llevarse el dinero. Lamentable es que por este mismo problema de actitud, se hayan venido abajo grandes oportunidades de negocios, como lo que era el Frigorífico de Tabasco, que alcanzó grandes tiempos de gloria, pero que se vino a menos al grado de estar prácticamente extinto. Y tampoco vayamos muy lejos. Ya lo habíamos platicado respecto al problema con los policías que se encuentran radicalizados, pues pretenden estirar la liga hacia su lado, pero a cambio de ofrecer poco o nada de su parte. Resulta necesario señalar que no es generalizado, pero lo cierto es que pagan justos por pecadores como dijeran, pues se ha generado el rechazo de la sociedad tabasqueña, al ver que existen intereses oscuros para querer sabotear la seguridad del estado. Mientras tanto, la vigilancia ha permanecido con regularidad, al responder de inmediato la Federación, enviando refuerzos de la Policía Federal, además de intensificar la Gendarmería sus patrullajes, teniendo el auxilio de la Sedena en estas actividades, lo que permite mayor tranquilidad a la población, es más, podemos decir que se sienten más seguros. Es más, hay agentes preventivos estatales que no comparten las acciones de los líderes para tener el paro de actividades, que se encuentran trabajando, para lo cual, se les ha requerido acudan a las instalaciones de la Policía Federal al pase de lista y darles indicaciones de lo que van a hacer.