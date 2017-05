ATARDECER POLÍTICO

– ¿A quién creerle?

Y ESO QUE TODAVÍA NO EMPIEZA LO PEOR. ¿Cómo no va a estar la ciudadanía hasta la mmmmmadre de la política y de los políticos, si en su gran mayoría lo único a lo que se han dedicado es a abaratar el oficio a través de pleitos bastardos por medio de dimes y diretes. Imagínense que estamos exactamente a 13 meses de los comicios que habrán de celebrarse en junio de 2018 y ahora si el baño de suciedad le ha llegado por parejos a todos. El problema es que será un año complicado no solo para los partidos, si no para la sociedad en general que tendrá que estar soportando el fuego cruzado, pero peor aún, que de forma intrínseca e imperceptible, se va envolviendo a la misma sociedad en un clima de violencia, ira y coraje que a final de cuentas se transforma en una histeria colectiva y que se ve reflejado en la apatía por participar en la jornada electoral… PERO BUENO, ASÍ LAS COSAS. A nivel nacional las encuestas ubican al PRD en una posición desfavorable, porque la lucha está enfocada a Morena con el PAN y el PRI un poquito más atrás, por eso se especula que la elección del 2018 podría ser el principio de la debacle del Sol Azteca, porque sin duda el Movimiento de Regeneración Nacional con Andrés López Obrador al frente ha venido creciendo, pese a los embates exhibiendo como corruptos a personas cercanas. De hecho, en el PRD a nivel nacional aún no tienen candidato, las especulaciones apuntan a que podría ser el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aunque no está afiliado, pero como ahora asume desde hoy la presidencia de la CONAGO por los próximos tres meses, tendrá los reflectores necesarios para ir creciendo, convirtiéndose en la mejor opción. Mientras a nivel nacional anda con muchos apuros el PRD, en la entidad el panorama es muy diferente, las encuestas lo tienen en el primer lugar de las preferencias, lo alcanzaron en la elección del 2012 logrando la alternancia en el gobierno estatal, lo ratificaron en el 2015, pese a que los municipios son gobernados por 5 partidos políticos; tienen el control del Congreso, con todo y que lo conforman 7 fracciones parlamentarias. El PRD en Tabasco es quizás, junto a la votación que tienen en la Ciudad de México, siguen siendo los bastiones más representativos para seguir vigentes a nivel nacional. Candelario Pérez Alvarado presumía ayer que tienen muchos gallos para la candidatura al gobierno, a diferencia que en Morena y el PRI solamente destacan una persona, indicando que esa diversidad de aspirantes permite demostrar que tienen mucha tela de donde cortar, para el viernes deben mostrar el músculo cuando celebren en Cárdenas el 28 aniversario de su fundación, pese a que muchos de sus fundadores ya andan en otras trincheras. Si en verdad hay PRD para rato en Tabasco, eso lo vamos a poder saber en unos meses más, cuando enfrenten una prueba de fuego, que es la renovación de la dirigencia estatal, así como del Consejo Estatal. Ahí es donde podremos saber hasta dónde hay unidad entre las tribus, y lejos de medir fuerzas, puedan sumar a favor del mejor posicionado, más allá de berrinches, caprichos o imposiciones, como sucede en otros partidos políticos. El PRD si sale fortalecido con la renovación de su dirigencia, entonces si, por encima del panorama adverso que tienen a nivel nacional, tendrán un escenario inmejorable para seguir siendo la primera fuerza electoral en Tabasco, donde dicho sea de paso, le pegarían en su orgullo al peje Andrés López Obrador, porque mucha de su fuerza radica en que tiene el apoyo a su favor en su tierra natal. Ya veremos de aquí a agosto si el PRD puede superar ese escollo con la renovación de la dirigencia, entonces, serán imbatibles en el 2018, aunque a nivel nacional no anden bien que digamos… ¿VA O NO VA EL NUEVO CENTRO DE CONVENCIONES? Vaya que es un tema que genera controversia. Ayer causó revuelo la declaración que hiciera el Consejo Coordinador Empresarial donde afirmaban que se cancelaba el proyecto y que horas más tarde el titular de la SDET, David Gustavo Rodríguez afirmaba que sí va pero que con miras a concretarse en un plazo de doce años. Sin duda que es un proyecto que no debe de cocinarse al vapor, porque por ende, tiene que ser una obra con miras a futuro y que brinde las condiciones necesarias para que eventos de negocios y turísticos puedan realizarse sin contratiempos, pero por otra parte, llama la atención que se continúe asegurando que el sitio idóneo sería en las instalaciones de la otrora Unión Ganadera Regional de Tabasco, cuando aún no se ha definido por completo la situación legal de ese predio que hasta donde se sabe, fue asignado a comodato a dicha unión.