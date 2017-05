ATARDECER POLÍTICO

– Radiografía del México actual

DESIGUALDAD SOCIAL, CLAROSCURO, DEFICIT DE CIUDADANÍA, radicalización, crisis de legitimidad, ineficiencia gubernamental. Estos, son tan solo algunos de los conceptos que utilizó quien es considerado como uno de los más grandes proyectistas políticos en nuestro país, el gobernador, Arturo Núñez, quien esta semana participó como invitado especial en el Seminario Internacional El Constitucionalismo Latinoamericano en el Centenario de la Constitución Mexicana, en la universidad de Pompeu Fabra, en España, donde expuso su punto de vista al respecto de la situación política que vive nuestro país. Resulta sumamente interesante el análisis que realizó el mandatario para reflexionar cómo pasamos de un sistema electoral que exige representatividad, que exige participación y que exige gobernabilidad pero que en la búsqueda de pasar de un sistema hegemónico a un sistema mixto, se perdió el objetivo y se terminó rompiendo con la armonía, para caer en lo que al inicio de esta entrega les mencionábamos, como lo es la desigualdad social, la incertidumbre, la radicalización, la crisis de credibilidad, que no es otra cosa más que lo que a diario vemos a través de los diversos canales de comunicación a los que hoy tenemos acceso. Haciendo alusión a lo que en el discurso de Don Arturo Núñez describe, esto es algo que se traslada hasta los núcleos más básicos como son cada uno de los sistemas de partidos, como lo vemos ahora en el caso del PRI estatal por ejemplo, donde la falta de credibilidad de los representantes pone en jaque sus oportunidades. Y es que existe en el sistema de partidos que fue creado, un riesgo latente que pone aún más en riesgo la estabilidad política y social, que radica en las posiciones anti sistemas, que son en muchas ocasiones las que generan entre la sociedad en general una postura radical basada en la violencia y no en el apego al derecho. Tenemos por ejemplo el caso de la famosa resistencia civil, que ajustó ya más de 20 años de existir en nuestro país, que no es otra cosa más que el movimiento responsable de incitar a evadir el pago de luz a la CFE, que tan solo en nuestro estado dio pie a la creación de una deuda de más de 8 mil millones de pesos y que continúa creciendo, es en ese sentido a lo que consideramos nosotros se refiere entra el termino de déficit de ciudadanía, pues esto es a todo costa un problema de falta de valores, ética y todo cuanto usted guste y mande nombrarle, derivado de una situación de desigualdad de oportunidades, siendo una de las primeras oportunidades que se pierde una educación de calidad… AHÍ TENEMOS TAMBIÉN EL CASO DE lo que sucede con los maestros, por ejemplo, donde derivado de las reformas aprobadas en 2014, donde se habla de la evaluación de los docentes, casi mil maestros adheridos al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco, no aprobaron sus exámenes de permanencia, siendo estos calificados como no idóneos para estar al frente de grupos. Bajo el respaldo de los sindicatos magisteriales, ahora se busca que la Secretaría de Educación le brinde otra oportunidad para presentar de nueva cuenta el dicho examen. No queda duda de que hoy por hoy vivimos en un mundo globalizado donde nos regimos por las competencias y eso nos obliga a ser personas mejor capacitadas, para estar a la altura de los nuevos retos que la sociedad genera. De ahí, que retomando los comentarios de la participación del gobernador en la Universidad Pompeu Fabra, son precisamente cien años en que nuestro país se ha ido transformando y evolucionando a través de las diversas reformas que se han realizado a la constitución política mexicana… ¿NOS SALVAMOS DE LA FURIA DE LA NATURALEZA? Pues los fuertes aguaceros que parecían ser que nos darían hasta con la cubeta, quedó en solo amenaza, luego de que con el pasar de las horas solo fuertes vientos y una que otra llovizna cayeran sobre el territorio tabasqueño que se mantenía en alerta por los posibles estragos que las lluvias pudieran causar. Cierto es que también el brutal calor ha generado fuertes estragos sobre la planicie tabasqueña donde las temperaturas han alcanzado hasta los 44 grados centígrados con sensación térmica de hasta 51 grados. Y también, aunque pintaba para ser más catastrófica la sequía, parece que ya la estamos librando…