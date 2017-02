ATARDECER POLÍTICO

– Adiós al obsoleto Transbus

– ¿Y en quien confían los priistas?

ALENTADORA RESULTA LA NOTICIA DE QUE EN BREVE será dado a conocer el proyecto de modernización del sistema de transporte público que sustituirá al tristemente célebre “TransBus”, que a tantas leyendas urbanas dio vida, sobre todo a las que tienen que ver con temas de corrupción y desfalcos millonarios entre los líderes y socios de las empresas encargadas de operar tanto el servicio urbano como en áreas conurbadas. Dicen que hay que aprender de los errores, y en ese sentido se puede ver que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está poniendo especial atención al tema de la figura jurídica que será la responsable de representar y administrar el nuevo proyecto y que será a finales de febrero cuando se dé a conocer la nueva propuesta… TODO PARECE APUNTAR QUE ESTÁ por iniciar el carnaval en el PRI estatal, al decidirse el CEN de una vez por todas renovar a todo el Comité Directivo Estatal, desde Miguel Ángel Valdivia, pasando por Gloria Herrera, hasta todos los que tienen un nombramiento, y a quien van a quemar como Juan Carnaval sería el delegado Jorge Salomón Azar, toda vez que no pudo lograr piso parejo a todos los aspirantes a ocupar la principal silla del edificio tricolor. Si los tiempos acordados se cumplen a cabalidad, estarían anunciando la convocatoria este fin de semana, presentando incluso el calendario de fechas para la realización del proceso interno, que será por Consejo Político, no tienen dinero para hacer un proceso abierto, a como muchos lo han solicitado, pero ante esa dificultad y aunado a los problemas financieros, se debe tener austeridad en las actividades que se lleven a cabo. Incluso se menciona en los pasillos del PRI, que luego de que se presente la convocatoria, el campechano Salomón Azar estaría dejando la plaza, bajo el argumento de que ya su ciclo se terminó, pero en realidad prefiere emprender la graciosa huida porque le quedo mal a tantos aspirantes al no poder lograr un proceso abierto, debido a que se presume, se inscribirá una sola fórmula, misma que será ratificada por aclamación por todos los consejeros políticos y a lo que sigue, que es ponerse a trabajar en la organización del próximo proceso electoral. De los aspirantes al PRI estatal, como Miguel Moheno, Aquiles Domínguez Cerino, Nicolás Bellizia, Javier Díaz, Juan Molina, no pierdan de vista que también tiene interés en la dirigencia Miguel Cachón Álvarez, así como Lorena Beaurregard de los Santos. Así que el asunto se va a poner bueno, porque algo tiene la dirigencia estatal del PRI, que pese a las deserciones de muchos cuadros valiosos, siempre hay quienes siguen creyendo que éste partido tiene remedio. El viernes debe empezar el carnaval priista, y si algo van a mostrar a propios y extraños, es que nadie de quienes aspiran tiene consenso general, las descalificaciones de uno a otro estarán por encima de algún compromiso de unidad. De darse este escenario lo que van a hacer, es decepcionar a los pocos simpatizantes que les quedan, porque la ambición la tienen por delante. Veremos si los priistas son capaces de resurgir del lugar donde se encuentran, porque el tiempo apremia para entrar competitivos al proceso electoral del 2018. Si pese a todo, se ponen de acuerdo, será un primer paso hacia la recuperación electoral, pero esa será una historia que estaremos atentos a verla, y contarles. Lo que a estas alturas continúa sorprendiendo es la apatía con la que continúa comportándose la militancia en general. Peor aún por que por lo menos desde nuestra perspectiva, la base priista no se identifica ni siquiera medianamente con alguno de los que aspira a dirigir las riendas de dicho partido. A todos los dan por “quemados” o con “cola que les pisen” y el tiempo sigue corriendo… SORPRENDIÓ LA RAPIDEZ CON LA QUE SE RESOLVIÓ el problema del deslave a la altura de la Majahua que poco más de un mes atormentó a un promedio de 45 mil automovilistas en el tramo carretero Teapa–Villahermosa. Lo único que nos lleva a pensar dicha situación es que esperamos que esto no sea una obra realizada al vapor y a la cual en breve tenga que ser sujeta a remiendos. Por otra parte, también es el momento oportuno para que se revisen casos similares como es el tramo que va del entronque de la carretera Teapa hacia Jalapa, pues es uno de los puntos en que se ha dejado al garete un fuerte deslave que amenaza con llevarse buena parte de la carretera y dejar prácticamente incomunicados a pobladores de aquella zona, que tendrían que dar una vuelta más grande y con ello ver afectada su economía.