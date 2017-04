– Priístas de las greñas

¡VIVRA TABASCO! LUEGO DE UNA INTENSA agenda de preferia, donde las embajadoras llevaron a cabo actividades en los 17 municipios del estado, por fin, el día de ayer se llevó a cabo la inauguración de la Feria Tabasco 2017, donde el gobernador Arturo Núñez Jiménez junto con Salvador Sánchez, subsecretario de Calidad de la Secretaría de Turismo, en representación del gobierno federal, cortaron el listón para dar inicio a las actividades de la máxima fiesta de los tabasqueños, evento que sin duda coloca a nuestro estado en el plano nacional, pues como bien lo reconoció el enviado del gobierno federal, es una de las ferias más importantes del país. Y es que visto desde otro punto de vista, fuera de lo que es la pachanga y la algarabía, este evento resulta la vitrina perfecta para detonar el comercio y el posicionamiento de cientos de marcas y productos tabasqueños, que son exhibidos no solo por coterráneos, si no de miles de visitantes que vienen desde otras partes de la República e incluso de fuera del país. Y máxime ahora con la valiosísima ventaja que nos permiten las redes sociales de potencializar a nivel global eventos masivos como lo es la misma feria. De entrada, tenemos que en promedio, año con año, son por lo menos dos millones de visitantes que se dan cita hasta el ya emblemático Parque Tabasco Dora María, que además de recorrer los espacios comerciales, también tienen la oportunidad de visitar y atestiguar los eventos culturales que son presentados por cada uno de los 17 municipios, con lo que se puede compartir y transmitir lo más importante de las tradiciones, las costumbres, los atractivos turísticos y gastronómicos que posee cada uno. Y es que la importancia de impulsar esto, radica en que, precisamente como lo dijo el Presidente Peña Nieto, “se nos acabó la gallina de los huevos de oro”, que era Pemex, pues es momento que los tabasqueños salgamos del gran letargo en el que nos encontrábamos y busquemos posicionarnos a través de las grandes cualidades y ventajas con las que cuenta el estado… SERÁ EL EXTREMO CALOR QUE AZOTA AL ESTADO lo que está provocando que muchos se pongan temperamentales, o es que la falsa unidad nuevamente se empieza a desmoronar al interior del PRI. Resulta curioso que durante el año, fueron varios videos y campañas que las propias mujeres priistas organizaron para defender su derecho a espacios políticos, para defender el tema de la paridad de género, defenderse contra actos misóginos, pero, ¿qué pasa cuando son entre ellas mismas las que no logran ni ponerse de acuerdo? Resulta lamentable ver las campañas de denostaciones que han empezado a circular en contra de mujeres priistas, que dio pauta a dimes y diretes, que como siempre, es el cuento de nunca acabar y que lo único que logran es desgastar a lo que podría considerarse el único cuadro priista que por el momento, como lo es la diputada federal Gina Trujillo. En ese fuego amigo, se ven involucrados los delegados de Prospera y Fovissste, relacionados directamente con Gina Trujillo, a quienes se les acusa de haberse mofado de Ady García, por un comentario que subió en sus redes sociales, resaltando su orgullo de ser mujer y quien al verse agredida no dudó en abrir fuego, respondiendo a través de un medio radiofónico de gran audiencia. Como diría la canción, pero que necesidad. Lo que generó todo esto, es que se pusiera en evidencia la falsa unidad que rodea al priismo, porque ya está cantada la bronca. Es precisamente ahí uno de los mayores desafíos que tendrá el dirigente interino, Gustavo de la Torre y que ha costado que rodara la cabeza de más de uno, los pleitos y jaloneos de greña. Esto en nada beneficia al partido, por lo que, al margen de lo que vaya a realizar Gustavo de la Torre, creemos que lo más sensato, seria llamar a estas dos damas, las dos son importantes dentro del priismo, que se limen asperezas, quizás no se tomen de la mano ni quieran convivir juntas en una mesa, pero que al menos se diriman las diferencias para no dar señales equivocadas a la militancia, porque de por sí, se podría decir que ya casi ni aparecen en el mapa, pues el vox populi ubica que la pelea en esta ocasión será entre PRD y Morena.