ATARDECER POLÍTICO

– Se cierran las inscripciones

– Urge prevenir ante sequía en el campo

EN FEBRERO, SON LAS INSCRIPCIONES Y EN MORENA HAY QUE MILITAR. Y es que a como se han venido dando las cosas, y dado el evento que tendrán los morenistas exactamente en 10 días, nos recuerda el comercial que durante buen rato utilizó la SEP allá por los años noventa para que los padres de familia inscribieran a sus hijos al grado que les correspondía y que daba pie a ver largas filas afuera de las escuelas en busca de una ficha para poder conseguir a sus hijos un espacio en los planteles educativos. Pues algo así está sucediendo en la actualidad, pero con el partido de Andrés Manuel López Obrador, quien estará por tierras tabasqueñas el próximo 19 de febrero y al que muchos aseguran que es, simbólicamente, la fecha límite para que quienes quieran sumarse a dicho proyecto que día a día continua creciendo cual bola de nieve y es que aunque muchos lo nieguen, el coqueteo que hemos visto por parte de más de un personaje con el Movimiento Regeneración Nacional, es más que descarado, y como bien dice el dicho, cuando el río suena es porque agua lleva. No es para menos, pues las inconformidades al interior de partidos como el PRI, PVEM e incluso el PRD continúa creciendo. En el Revolucionario Institucional, como habíamos mencionado en días anteriores continúan prácticamente acéfalos y como chivos en cristalería, porque quien se dijo ser todo un comandante en jefe de la política y la mercadotecnia, salió más bien puque y pan sin sal que lo único que ha logrado es propiciar el divisionismo. En el PRI es más que evidente que nadie se lleva con nadie y nadie apoya a nadie. En el Verde, vemos a un dirigente más hundido que nunca. A Federico Madrazo le quedó más que grande la yegua. Pareciera que nada le heredó a su padre y mucho menos a su abuelo, pues de líder no sacó nada. Ni siquiera ha podido generar consenso entre los pocos diputados que coordina en su fracción parlamentaria. Clara muestra de ello es lo que el legislador Chene Lizárraga ha dado a entender de que su coordinador parlamentario y líder partidista no representa para el ningún tipo de autoridad moral. Prueba de ello es el hecho de que en días recientes se le haya visto a vista de todos sentado en franca charla con el dirigente estatal de Morena, Adán Augusto López Hernández. Por cierto que el pasado domingo en un evento masivo que tuvieron militantes de Morena, hizo oficial su afiliación a dicho partido Evaristo Hernández Cruz, a quien se le ha visto trabajando muy fuerte de la mano de Adán Augusto, de cara al proyecto de AMLO y que según se dice serán estos tres personajes los que veremos en las boletas en el 2018. Y es que se puede decir que Evaristo llegó a las filas de dicho partido en un momento clave, además de que el trabajo que ha venido haciendo le ha valido la confianza ante la cúpula morenista para ganarse su lugar, aún y con todos los pronósticos que le vaticinaban que no tendría mucho futuro en dicho partido. Mientras tanto, ya se corren las apuestas en los pasillos por ennumerar a qué actores políticos veremos en el acto de Andrés Manuel López Obrador el domingo 19, por que como lo dijimos se cierran las inscripciones. ¿Será acaso que podríamos ver ese día a personajes como César Raúl Ojeda, Rosalinda López, Marcos Rosendo Medina, Cheney Lizarraga, Juan Molina, Nelly Vargas?… COMO SI DE POR SÍ NO FUERA COMPLICADO EL PANORAMA político y económico en el estado, ahora nos enfrentaremos a un nuevo reto que nos impone la naturaleza. Una de las ventajas, si es que se puede llamar así, es que el aviso está siendo a tiempo, pues como lo han informado las autoridades federales y estatales, el estiaje para este año se avizora complicado, por lo que se pone en peligro la producción en el campo en materia agrícola y ganadera, que ya bastante endeble se encuentran estos sectores productivos, por lo que es más que urgente que lejos de estar pensando en aspiraciones, funcionarios como Gustavo Rodríguez Rosario, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Pedro Jiménez León, de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca, se preparen y trabajen con verdadera vocación de servir principalmente por dos razones. Uno, para cumplir la encomienda que les fue confiada por el gobernador, y que además de que el rescate del campo fue uno de los principales compromisos de Don Arturo Núñez, y dos, que si a algo aspiran, es el momento justo para que sus actos sean su mejor carta de presentación y no solo la verborrea…