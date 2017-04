Cayuco

Enrique Muñoz González

“La verdadera disciplina no se impone.

Sólo puede venir del interior de nosotros mismos”.

Dalai Lama

DE NUEVO, SE APANDILLA LA POLICÍA

La policía de Tabasco no está cumpliendo con su misión, que es servir y proteger a los tabasqueños, pese a que reciben capacitación permanente, que permita darle esa confianza a la ciudadanía. Ayer lo volvieron a demostrar al comportarse como maleantes en una protesta que estuvo por salirse de control, al no haber prudencia entre quienes estaban manifestándose ante su jefe directo, Jorge Aguirre Carvajal, faltándole al respeto, dañando además el vehículo oficial que tiene asignado.

Se supone que uno de los principios que debe regir a los uniformados es el respeto, con el pretexto de que no les han sido atendidas sus peticiones firmadas con anterioridad en una minuta de trabajo, se apandillaron acudiendo a las oficinas del Secretario Aguirre Carvajal para sacarlo prácticamente a empujones y exigirle respuesta inmediata a sus peticiones, como si ellos demostrarán en esa misma medida, su desempeño ante la ciudadanía, de actuar en forma rápida ante cualquier llamado.

Podrán tener razón los policías en sus peticiones, pero la manera como protestaron ayer no es la adecuada. Dice una frase popular, en el pedir, está el dar, y ayer se excedieron a grado tal, que dejaron una vez más a la ciudadanía sin sus rondines de vigilancia; no había tampoco agentes de tránsito que pusieran orden a la vialidad, teniéndose muchos problemas como el ocurrido en la Av. Ruiz Cortínes donde hubo un accidente y no se tenían agentes que regularizarán el tránsito vehicular.

La policía tabasqueña pese a que pide cumplimiento a varias peticiones, mismas que horas más tarde fueron planteadas en la Secretaria de Gobierno, al presidir Gustavo Rosario Torres una mesa de trabajo, acompañado de Jorge Aguirre Carvajal, no es recíproca, la ciudadanía expresa muchas quejas; incluso en redes sociales se decía ayer que se sentían más seguros al estar en el cuartel los uniformados, porque luego cometen abusos contra la población.

De acuerdo a un comunicado, se anuncia que las peticiones de los policías se procesarán conforme a las posibilidades presupuestales del estado, resaltando que será solamente a través del dialogo como se podrá encontrar el camino a la solución de los planteamientos; mientras tanto, con el respaldo de fuerzas federales se tiene el resguardo de la seguridad del estado y la capital, por esa irresponsabilidad de los uniformados de abandonar su puesto de trabajo, faltando a su deber.

La situación que existe al interior de la corporación no es de ahora, data de muchas administraciones anteriores y con el paso de los años se ha venido haciendo insostenible en algunos casos; se han generado muchos vicios al interior, al grado que pretenden imponer a los mandos medios, como en la época de la famosa Hermandad que comandaba Juan Cano. Así de ese tamaño es el conflicto, muchos intereses creados, que no quiere romper con todas esas inercias, tan simple, no les conviene.

Un caso específico viene siendo el horario de trabajo, creo que en ninguna otra corporación labora 24 horas por 48 horas de descanso, porque además, ni siquiera están en servicio de manera integral, ya que se dan sus recesos para sus alimentos, por lo que efectivas vienen siendo a lo mucho de 18 a 20 horas, pero eso sí, cobran completo sus salarios. Se ha pretendido modificar el horario, se oponen, dicen que son conquistas laborales que no se pueden cambiar, aunque eso se tendría que revisar jurídicamente a fondo.

Hay pues mucho trasfondo en estos conflictos, porque es muy coincidente que hagan esta protesta a tres días de que inicie la Feria Tabasco, donde se requiere la participación activa en labores de vigilancia, hasta a los cadetes de la Academia de Policía, para seguridad de quienes acudan al Parque Tabasco, por lo que esto se puede ver como un vil chantaje a las autoridades para que les autoricen sus prebendas.

La actitud mostrada ayer es reprobable, alguna sanción debe implementarse por abandonar su área de trabajo. Además, hay que indagar cuál es la razón para que Teresa Jaber Pancardo se encuentra enmedio del conflicto, hasta donde sabemos era la abogada de Isabelino, preso en un penal de Chiapas, por lo que podría generar sospechas que dicho elemento pretende seguir causando daño a la corporación. El mal hay que cortarlo de raíz.

Algo que tampoco se debe olvidar, están por llegar 700 mdp que ya fueron contratados por Scotiabank Inverlat, donde entre otras cosas, como se ha difundido, considera incrementos al salario de la policía, de tal manera que se les va a cumplir, por eso es reprobable la forma como se manifestaron ayer.

LA PIRAGUA

En lo que va del año, Andrés Manuel López Obrador ha expresado en dos ocasiones que se retiraría públicamente de la actividad política, si le llegan a demostrar que es corrupto. En ambos casos es con asuntos relacionados en Veracruz, la primera ocasión el gobernador Miguel Ángel Yunes le tomó la palabra, expresando que tiene audios y videos para demostrar que recibía dinero de Javier Duarte, sin embargo El Peje dijo que no perdería su tiempo para debatir con un integrante de la mafia del poder.

Sobre este mismo asunto, al ser detenido el ex gobernador veracruzano, AMLO se curó en salud diciendo que todo lo que pueda declarar Duarte en su contra son mentiras, cuando ni siquiera se sabe si eso va a suceder. Desde ayer se difunde un video donde se exhibe a Eva Cadena, candidata a alcaldesa en Las Choapas, recibiendo 500 mil pesos en efectivo, el tabasqueño vuelve a defenderse diciendo que la mafia del poder pretende bajarlo de las preferencias, lo cierto es que ya son recurrentes las acusaciones.