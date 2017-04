Cayuco

Enrique Muñoz González

“los policías tienen que dejar de ser

rehén de intereses personales”.

Abraham Ortega

OBSCUROS PERSONAJES ASESORAN A POLICIAS

El conflicto policiaco aún no se resuelve pese a que la tarde del miércoles un grupo representativo de la corporación firmaron una minuta de trabajo en la Secretaria de Gobierno, comprometiéndose entre otras cosas, a entregar las instalaciones de la Secretaria de Seguridad Pública, que no hubiera represalias por la insubordinación, y que se ponían de inmediato a cumplir con su deber, pero por la intromisión de personajes ajenos a la corporación, la protesta continua, en un claro afán de querer radicalizarlo con afanes perversos.

Y aunque la mayoría de los policías ya están en servicio, –de hecho está garantizada la seguridad a la población en general, así como a los asistentes al Parque Tabasco con motivo de la feria, se mostraron satisfechos con los acuerdos alcanzados en la minuta que se firmó hace dos días, un grupo no mayor de 200 agentes, manipulados por Teresa Jaber Pancardo, junto a un ex agente ministerial Jaime Ramón Bernal pretenden chantajear al Gobierno estatal, exigiendo prebendas, que no se les pueden, ni deben autorizar, demasiada consideración hubo al no sancionar la rebelión.

Teresa Jaber ha sido vinculada con el ex policía Isabelino León Miranda, actualmente en una prisión de Chiapas; además hay versiones de vecinos del Fraccionamiento Carrizal, que han visto llegar a visitarla Juan Cano Torres, ex titular de la SSP en el gobierno de Manuel Andrade y estuvo preso varios años en Puente Grande, Jalisco, se supone salió por comprobar inocencia.

Hace dos días mencionábamos que es precisamente los intereses creados los que impiden sanear la dependencia, tal parece que nuestra hipótesis es acertada, porque hay fotografías y videos, donde se observa a Teresa Jaber en comunicación con policías, casualmente los que se niegan a entregar la corporación, tal vez buscan el desalojo para querer exhibir luego que hay represión, pero la respuesta ha sido mantener el dialogo, garantizando el Secretario de Gobierno Gustavo Rosario Torres que o se tiene previsto el escenario de desalojarlos.

El señalamiento contra Teresa Jaber ha sido hecho también por el representante en Tabasco del Movimiento Nacional por la Seguridad y la Procuración de Justicia, Raúl Jerónimo Amaya, al indicar que tiene las evidencias de que es la responsable de manipular a los policías inconformes que no aceptaron el acuerdo con el Gobierno y que siguen en paro. Ella no ha participado en las negociaciones en la Secretaria de Gobierno, porque el dialogo se hace directamente con los policías, aunque sigue manipulando.

Raúl Jerónimo acusa que desde el primer día, cuando las cosas se salieron de control, le poncharon las llantas al vehículo oficial de Jorge Aguirre Carvajal, apareció Teresa Jaber con desplantes de prepotencia, dando indicaciones a un grupo de policías de continuar con la revuelta; sin lugar a dudas es la causante de este conflicto artificial, seguramente con tintes políticos, porque no camina sola en estas acciones emprendidas.

Teresa Jaber tiene tiempo que se ha presentado ante medios de comunicación como defensora de los derechos de los policías, pero no tiene legitimidad para acudir ante las instancias oficiales a negociar, por eso se pide que ingresen a las mesas de dialogo representantes de los mismos policías, porque los acuerdos que se tomen es en beneficio de toda la corporación. Aparece con una careta de ONG, aunque en los hechos, es una persona a quien se le acusa de oportunista y se dice abogada de los policias.

Aunque ha negado estar inmiscuida en el conflicto, basta recordar que en el quinquenio de Manuel Andrade tuvo mucho activismo, precisamente con policías, de allí que no es complicado poder encontrar de donde proviene la mano que mece la cuna. Por cierto en la administración de MAD, Jaber Pancardo se dice recibió el apoyo de 600 mil pesos, para abrir un taller de artesanías en Oxolotán, en beneficio de los indígenas de ese lugar, al indagar en archivos, vemos que solo le hizo al cuento, recibiendo 150 mil pesos de subsidio durante ese mandato, sin hacer nada.

Por eso no queda lugar a dudas que hay una perversa manipulación en el conflicto policiaco, donde la cabeza visible es Teresa Jaber, pese a que los acuerdos firmados el miércoles, benefician a toda la corporación, de hecho a partir de hoy podrán cobrar sus incrementos a los vales de despensa, pero solamente aquellos que se encuentran en servicio. Gustavo Rosario tendió nuevamente la mano a los inconformes, les reitera que no habrá represalias para quienes aún están en paro, pero es necesario que entreguen las instalaciones y se avoquen a sus trabajos normales.

El secretario de SSP, Jorge Aguirre Carbajal menciona que son de 100 a 120 policías los que se encuentran en protesta, además de exhibir una fotografía de la activista Teresa Jaber Pancardo utilizando el altoparlante de una patrulla, que es de uso exclusivo de la dependencia por lo que se insistió en el llamado a no dejarse manipular por personas externas a la institución, incluyendo a Jaime Ramón Bernal, oscuro personaje, que igual participa en la manipulación de los uniformados.

LA PIRAGUA

Siguen los escándalos para Andrés López Obrador, se difundió un nuevo video donde se observa a Eva Cadena recibiendo más dinero, aunque en su defensa alega que es cuando devolvió los 500 mil pesos donde la exhibieron, sin embargo, el tema es que la honestidad está cayendo por los suelos, debido a que si las convicciones fueran firmes, nunca hubiera recibido las sumas de dinero.

Les cuento, Benito Neme Sastre, a la distancia se mueve y se mueve bien, ayer salio un autobus con lideres de comunidades que lo fueron a visitar a la CDMX y mañana sabado su equipo estara desayunando en el Sambors Olmeca. Pues yo creo que si esta interesado y no tarda en bajar a la entidad y decirlo de manera personal que si aspira a estar en las boletas