Cayuco

Enrique Muñoz González

“La ropa sucia, se lava en casa”.

Frase popular

AMORES PERROS EN EL PRI

Gustavo de la Torre Zurita va con muchas dificultades haciendo amarres para organizar la dirigencia estatal del PRI, al encontrarse a auténticos talibanes de la política, queriendo chantajear cargos públicos o condicionar apoyos si quita a tal o cual persona de las que se ha rodeado para sacar adelante el compromiso de mejorar electoralmente en el 2018. No hay día que reciba mensajes, o en sus oficinas a interesados en formar parte del Comité Directivo, con la condición de que luego los convierta en candidatos.

Acostumbrado a caminar con escenarios complejos, Gustavo de la Torre ha tenido la paciencia para escuchar a los que tocan la puerta de su oficina, al menos en ese punto está cumpliendo, siendo incluyente, tendiendo la mano, para después decirles cual debe ser el compromiso de todos para hacer al PRI un partido competitivo, no es de otra manera como podrán revertir esas cifras que tienen y por eso el CEN parece que los deja en el olvido.

Desde que asumió el cargo Gustavo de la Torre se encontró con varios problemas, algunos son fácil de resolver, con dialogo, pero hay otros que se debe acudir ante instancias legales, hay laudos laborales, la sentencia ya está hecha, no hay recursos para pagar, tendrá que encontrar la manera de resolverlo, ya que no hay vuelta de hoja, se debe pagar a los demandantes, al encontrar que hubo injusticias en sus despidos.

Otro asunto que encontró Gustavo de la Torre, es que su antecesor, Miguel Ángel Valdivia usaba escoltas, un gasto innecesario, por lo que tuvo que darles las gracias a los elementos que realizaban esa actividad, al considerar además que no es su estilo personal tener custodia. El detalle es que los afectados quisieron persuadirlo a que no los despidiera, acudiendo incluso con un framiliar muy cercano, situación que le molesto mucho, porque los asuntos del partido no tienen porque mezclarse en el ámbito familiar.

Quienes conocen a Gustavo, saben que es de un carácter fuerte, no se arredra ante nada, con el pasar de los días, se ha podido dar cuenta que no llegó a un lecho de rosas, debe lidiar con todos, quitarse ese estigma de ser integrante del equipo de Gina Trujillo, porque, aunque tienen amistad de toda la vida, el compromiso va por encima de esos afectos, se trata de hacer competitivo al tricolor, con los mejores, no con los que griten mas.

La tarea es difícil, lo admitió incluso en su toma de protesta. Como si fuera un referee, Gustavo debe estar atento a que no se salgan de control las cosas; no debe permitir que se desborden las pasiones, a como parecía sucedería el viernes pasado al enfrascarse en guerra de declaraciones Ady García López con Gina Trujillo, pero la diputada federal controlando su ímpetu, dijo que prefería hablar de proyectos, en lugar de personas.

Aunque no ha sido solo ese conflicto lo único que hay al interior del tricolor, Edison Arellano priista de Jalpa hizo unos comentarios, al molestarle que Pedro Gutiérrez y Félix Sarracino hayan sido ratificados en el CDE; no es asi con descalificaciones como se podrán solucionar las cosas en el tricolor, de antemano sin gobernador priista en la entidad, de pronto pareciera que no hay quien ponga orden, pero esa es la misión de Gustavo de la Torre, sacar la casta, evitar que los conflictos lo rebasen.

El dirigente priista debe mantener la cabeza fría, para tomar las mejores decisiones, ya que pesa sobre sus hombros la responsabilidad de organizar a la militancia, la estructura, para ver qué tanto podrán lograr en la siguiente elección, pero si continúan las descalificaciones, convirtiéndolas en asuntos del dominio público, en lugar de ventilarlas internamente, entonces será más difícil, al menos, poder mantener las pocas posiciones que tienen actualmente; así las cosas, Gustavo, debe emplearse a fondo, para salir bien librado.

LA PIRAGUA

Hoy el PRD debe mostrar el musculo con motivo de la celebración del 28 aniversario de su fundación en Cárdenas. Todas las tribus deben mostrarse unidas, por encima de los intereses que tengan como grupo o en lo individual sus propios dirigentes, porque de la forma como se propongan trabajar con miras al 2018, es cómo podrán demostrar si van consolidados hacia la victoria. No debe faltar nadie, tampoco estarse dando zancadillas, porque si exhiben una falsa unidad, será difícil lograr triunfos electorales en lo inmediato.

José Antonio de la Vega Asmitia garantizó que el Nuevo Sistema Estatal Anticorrupción quedará listo en la fecha prevista, es decir, a más tardar el 17 de julio, porque aunque se trata de un proceso de armonización complejo y técnico, el grupo de trabajo encargado de ello avanzará para sacar un dictamen consensuado, aunque sea en un periodo extraordinario.

Graves problemas hay en Jalpa de Méndez que deben resolverse, es la tercera ocasión donde se acusa al alcalde Javier Cabrera Sandoval de mandar a garrotear a la población en lugar de resolver los conflictos por la vía del dialogo, la negociación; se encuentra peleado con todo mundo, quiere reelegirse, pero con estas afrentas, lo que ha logrado es ganarse el repudio de la gente.

Donde hay graves problemas es con algunas gentes del PRI, como por ejemplo, nos cuentan que en la oficina del Doctor Pedro Gutierrez alguien se metió a robar algunos expedientes y a revisar por todos lados, pero anteriormente las oficinas del Diputado Jorge Lazo Zentella, de igual manera fue registrada y se llevaron expedientes. ¿Quién estara interesado en la guerra sucia interna?

Por cierto, una buena adquisición del dirigente del PRI, Gustavo de la Torre es haber contratado al abogado y experto electoral Martín Darío Cáceres como uno de sus asesores. ¿Quién reapareció en la escena política fue Francisco José Rullán Silva, quien se encuentra junto con otras 23 personas en busca de ser el primer Secretario Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.