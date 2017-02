Cayuco

Enrique Muñoz González

“No siempre política,

mata derecho”.

Anónimo

AL BANQUILLO CANO GOMEZ

El alcalde de Teapa, Jorge Armando Cano Gómez se encuentra en un callejón sin salida, aunque en realidad su suerte depende de lo que el Congreso local vaya a determinar, ya que es ahí la instancia donde se puede establecer un procedimiento para desaforarlo por los excesos evidenciados en la fallida sesión de cabildo de hace dos semanas en el palacio municipal. De hecho hoy comparece en privado ante comisión de diputados para escuchar sus alegatos y después ver lo que proceda en su contra.

Pese a que ha intentado mediáticamente querer demostrar que es un alcalde querido por su pueblo. Al día siguiente del zafarrancho, llevó a los delegados municipales para que se manifestaran a su favor; el pasado fin de semana distribuyó un video donde supuestamente gente del pueblo expresa que el ludópata es buena onda, y ayer con motivo de la Marcha de la Lealtad, obligó a todo el personal, incluyendo sindicalizados, a caminar, para querer demostrar que tiene respaldo popular.

Si tuviera la conciencia tranquila por sus actos, no tendría porque estar pagando a gacetilleros que su administración se encuentra trabajando, cuando es mentira, de hecho no ha podido volver a sesionar el cabildo, no tiene el control de la mayoría y eso genera retroceso en muchas decisiones que necesariamente tiene que pasar por el filtro de todos los regidores. Existe crisis de gobernabilidad, la cual debe resolverse en el corto plazo, para no atrasar las pocas obras que se vayan a realizar en este año.

Jorge Armando debe presentarse ante los diputados locales, será una reunión privada, previo a esta cita, el miércoles comentaba Manuel Andrade Díaz que la solución en Teapa es desparecer el cabildo y nombrar un Concejo Municipal, donde se elijan a tres personas del municipio, que deberán terminar con el trienio, advirtiendo que dialogaría con Federico Madrazo, dirigente del PVEM, partido al que pertenece el alcalde para revisar puntos de vista, aunque de antemano tiene suspendidos sus derechos como militante el alcalde.

Manuel Andrade establece que se debe fundamentar el análisis de los hechos que han sucedido en el Ayuntamiento, tampoco es algo que debe dejarse pasar, de allí la importancia de que el Congreso local tome cartas en el asunto y proceder conforme a derecho, advirtiendo que si no hay un correctivo, más adelante podría agravarse, porque las rencillas de Jorge Armando con regidores pueden adquirir otros matices, ya que de hecho se encuentran en la rivalidad personal, más allá de lo político.

De acuerdo a los videos del zafarrancho en la sesión de cabildo en Teapa, hubo golpes, violación a la Constitución, y ahora que se celebran los 100 años de su promulgación, lo más adecuad seria que se apliquen las sanciones que deban hacerse, sentar un precedente, porque hasta en medios nacionales ha circulado la imagen donde Cano Gómez fuera de control, agarra una silla para agredir a su compañero de cabildo. Una acción reprobable, al violarse la Ley Orgánica de los municipios, por estos pleitos.

Por lo visto en el PVEM no quieren saber nada de Jorge Armando Cano, lo declaraba Chene Lizárraga diciendo que no hay vuelta de hoja, el comportamiento del alcalde ha puesto en entredicho al partido, ya que no es solamente el tema del escándalo en la sesión de cabildo, sino los hechos de hace un año al ser exhibido jugando junto a uno de sus hijos en un casino de Las Vegas. Apostó que iba a demostrar no había viajado en 2016 a Estados Unidos, no lo cumplió, ya que hizo una defensa a medias.

Hoy que acuda el alcalde de Teapa con los diputados, se podrá conocer lo que vaya a proceder. El Poder Legislativo tiene pues en sus manos la solución del conflicto, hay argumentos sólidos de las violaciones a la Constitución que hizo Cano Gómez, ya que ordenó a la policía sacará del inmueble a los regidores, pasando por encima del fuero, entre muchas anomalías más, que no podrán ser solapadas bajo ningún argumento político.

Lo que sí es un hecho, la desesperación del alcalde para sostenerse en el cargo. Está gastando dinero a manos llenas, por encima de cualquier acuerdo de austeridad para promocionarse de que todo está bajo control; en la marcha de ayer, solo acudieron trabajadores del Ayuntamiento, además de que llevaron a estudiantes de secundaria y bachillerato a hacer montón, a cambio de la clásica torta y refresco.

Hoy conocerá su suerte Cano Gómez ante el Congreso, no hay vuelta de hoja, y aunque pacte alianzas futuras para mantenerse en el cargo, lo más seguro es que sea expulsado del PVEM, diciéndole adiós a sus intenciones de reelegirse en el cargo, porque según la Ley Electoral, procede una reelección, siempre y cuando sigan en el mismo partido donde fueron propuestas en el proceso electoral anterior.

LA PIRAGUA

La lista de personajes políticos que estarán en el evento de Andrés López Obrador el domingo 19 para la firma del acuerdo de Unidad por la Prosperidad y el Renacimiento de Méjico, sigue creciendo. Nos informan de primera mano, que Guillermo Narváez Osorio estaría en primera fila, respaldando la convocatoria del Peje, pese a la advertencia de la dirigencia priista de que expulsarán de sus filas a quienes vean en ese evento. ¿Será que se atreva el notario público?

Otro que reaparecerá, se encuentra recuperado del problema de salud que tuvo, es el empresario Manuel Ordóñez Galán. Hasta se especula que Gerardo Priego Tapia, quien es Secretario General del PAN en la entidad, en un acto de protagonismo, más que de convicción, hará acto de presencia en la Plaza de la Revolución para aparecer junto a AMLO. Hay rumores y especulaciones por todas partes. De lo que si estamos seguros es que todos los politicos estan bajo la lupa del electorado.