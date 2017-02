Cayuco

Enrique Muñoz González

“Sin emplear la cabeza muchas cosas

Se pueden hacer, pero no política”.

Jesús Reyes Heroles

CANO GOMEZ EN LA CUERDA FLOJA

Aunque haya gastado dinero el alcalde de Teapa, Jorge Armando Cano Gómez para victimizarse en algunos sectores de medios de comunicación, además de comprar la conciencia de los delegados municipales para que todos juntos en bloque dijeran que lo respaldan por los hechos desagradables donde como vil pandillero protagoniza una trifulca con regidores, no debe estar tan seguro de que se mantendrá los tres años en la presidencia municipal, porque los regidores agraviados van con todo para que sea depuesto.

Cano Gómez no tiene salvación, su partido el PVEM lo suspendió de sus derechos, por lo tanto sus sueños de querer reelegirse se le esfuman, porque de acuerdo a la ley, solamente podrá hacerlo con el mismo instituto político que lo impulso en la elección donde resultó ganador. Al no tener el apoyo del Verde, la única alternativa que le queda y podría anunciarla en breve, es declararse independiente, mientras logra pactar con algún otro instituto político que lo respalde al frente de la comuna municipal.

En lo particular reprobamos los hechos violentos de inicio de semana en Teapa; los pleitos del alcalde con los hijos de Abner Balboa no son de nuestra incumbencia, lo reprobable es la manera de comportarse de Jorge Armando, olvidando que como la primera autoridad del municipio, su deber era mantener la calma, llamar siempre al dialogo, tener tolerancia y manejar la situación con prudencia. Se justifica que ante el calor de la discusión, por eso arremetió contra sus compañeros de cabildo, pero esa no es excusa.

Aunque haya pedido perdón al pueblo de Teapa, Cano Gómez debe responder ante la autoridad por los excesos cometidos, mostró que es un verdadero energúmeno, queriendo tratar a los regidores como si fueran sus empleados, pese a que son pares, es decir, el trato, derechos y obligaciones, son los mismos para todos los que conforman el cabildo. Las irregularidades que existen al interior de la administración municipal es lo que detono las discusiones, aunado a que sin autorización de los regidores, le dio voz el alcalde al Director Jurídico, Gerardo Calzada.

El alcalde de Teapa cometió abuso de autoridad al ordenarle a la policía retiraran del lugar a los regidores, tienen fuero, de tal manera que ante una demanda penal, los uniformados deberán responder porque intervinieron a sabiendas que era una arbitrariedad. Hay quienes en descargo de Cano Gómez alegan que los regidores carecen de inmunidad, es falso, todos los que integran el cabildo cuentan con esa protección, así pues, de interponer una demanda los regidores agraviados, pende de un hilo la permanencia del alcalde.

Según tenemos entendido, el PVEM no quiere saber nada del alcalde, y están dispuestos a respaldar a los regidores en caso de interponer una querella por la detención arbitraria, porque aunque Cano Gómez mencione no quedaron detenidos, el error cometido es haberlos sacados con la fuerza pública, sin respetarles el fuero constitucional. Si procede la demanda, se llevará el caso al Congreso para demandar juicio político, destituirlo y llamar un sustituto, aunque haya vociferado el alcalde que va a gobernar los tres años.

Lo mejor que le pueda pasar al municipio y la población de Teapa es limpiar la administración, nombrándose un Concejo Municipal, donde se pueda poner orden a tantas irregularidades que existen, y que son la causa por la cual hay enfrentamiento entre el alcalde y la mitad de los regidores, porque no le van a avalar su cuenta pública del año pasado, mientras no transparente los gastos ejercidos, entre los que sin duda deben estar, los dineros que gasta en los casinos cuando viaja a Villahermosa.

Jorge Armando Cano no tiene salida. Los videos lo exhiben, además de la mentira que difundió, diciendo que una regidora salió lastimada por la trifulca, cuando hay otro video donde se le ve corriendo alrededor de la mesa, recogiendo los teléfonos celulares de sus compañeros de cabildo. Se debería solicitar una constancia médica para que se deslinden los hechos, y poner las cosas en su lugar.

No cabe duda que Teapa, como Macuspana, tienen en Jorge Armando y Cuco Rovirosa, los peores alcaldes de Tabasco, gobiernan con ocurrencias, pretenden a billetazos levantar su imagen, pero pierden credibilidad porque los medios de comunicación serios, objetivos, son donde los exhiben, derrochando recursos públicos para querer ocultar sus deficiencias.

LA PIRAGUA

José Antonio de la Vega Asmitia se pronunció por apoyar la solicitud de empréstito realizada por el gobernador Arturo Núñez, ante el Congreso local, al indicar que existe sustento para ello, aunado que ese recurso estimado en 700 mdp, será destinado a reforzar las acciones en materia de seguridad pública en Tabasco. Incluso dijo que sería sano los secretarios de Planeación y Finanzas, y de Seguridad Pública, expliquen detalladamente a los diputados, en qué se ejercerá el monto solicitado.

El anuncio que se difundió ayer por la mañana de que en la Secundaria Técnica No. 9 se había detectado a una adolescente de segundo grado con una navaja, encendió los focos rojos en todas las autoridades, por estar recientes los hechos donde un menor de edad, agredió a balazos a sus compañeros en Monterrey. Afortunadamente aquí no sucedió nada grave, pero se hace necesario que el operativo mochila, empiece desde la casa, no se le debe dejar toda esta responsabilidad a las autoridades escolares.

Falleció el payaso Trompito, icono de la educación vial en Tabasco. Que lastima no le hayan hecho en vida un reconocimiento por esta labor, porque ayer hasta daba pena leer los comentarios de la clase política y de la IP por su deceso, cuando muchos sabían de las precarias condiciones en las que vivía Guillermo Pérez Salceda y no le tendían la mano.