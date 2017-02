Cayuco

Enrique Muñoz González

“Un hombre tiene que tener siempre

el nivel de la dignidad por

encima del nivel del miedo”.

Eduardo Chillida

MARCHAS NO GARANTIZAN VOTOS

Desde hace unos días hemos visto en redes sociales la invitación a una nueva marcha en la ciudad de Villahermosa. Parece ser que con cualquier pretexto, entran a la movilización, como pretendiendo demostrar los organizadores que con una plaza llena pueden crecer en las encuestas para buscar estar en las boletas electorales rumbo a las elecciones del 2018.

En lo que va del año, ha habido manifestaciones, siendo la más numerosa, la organizada por el PRD para expresar rechazo a los gasolinazos del primero de enero; se había anunciado otra más, para protestar por la inseguridad, pero no tuvo eco la convocante, además que ese día, el 8 de enero, hubo lluvia y quizás inhibió la participación ciudadana, sin considerar que esa manifestación era eminentemente social, pero ya se estaba politizando.

El caso es que tendremos una nueva marcha para el domingo 12 de febrero, y quien convoca es Jesús Alí de la Torre, ex priista, que busca ser candidato al gobierno estatal por la vía independiente y de esta manera intenta mostrar el musculo, presumir que tiene una estructura en todo el estado, para dar una probadita de la contienda en el 2018.

La invitación que hace Jesús Alí, dice: ¡Vamos a la Marcha Ciudadana! Participa pacíficamente y defendamos unidos los derechos de todos, demostremos que podemos vencer la indiferencia ante los problemas de Tabasco y de México: la inseguridad, el desempleo, la corrupción, la injusticia y la marginación. Derribemos unidos los muros que nos alejan de participar. ¡!Nos vemos el 12 de febrero!! Próximo domingo a las 9 de la mañana en la Fuente de los Niños Traviesos: Caminemos unidos y seremos más fuertes.

Lo que debe decir también Chucho Alí, es quien paga la marcha, de donde saldrán los recursos, no va a salir que son donaciones de amigos, porque en estos sagrados tiempos y con los altos precios de las gasolinas, no cualquier es madre de la caridad. Una movilización cuesta mucho dinero, lo sabe bien, de tal manera que primero debería transparente el origen de los recursos con los cuales va a traer cientos de personas de todos los municipios.

De hecho, Jesús Alí anda recorriendo el estado con la intención de buscar la candidatura independiente al gobierno estatal, llama la atención que se desconoce cuál es su financiamiento; quizás pueda justificar en el corto plazo que tiene un club de amigos, o alguna agrupación, de donde se recauda dinero, aunque quedará siempre la duda, si acaso no vienen de alguna dependencia federal, donde están delegados personas integrantes de su equipo de trabajo, como sucede con José Rubén Fernández de Sedesol.

Tomar las calles no es cosa fácil, y en estos sagrados tiempos todo cuesta. Si quiere enseñar el músculo Chucho Alí está bien, pero que las cosas se hagan correctamente, ya que el IEPCT debería de hacerse presente, en razón que en sus videos que sube a través de sus redes sociales ha manifestado abiertamente que va por la candidatura, por lo que esta marcha se le puede considerar como un acto anticipado de campaña.

En sus videos mensajes, Alí de la Torre ha manifestado una descalificación tajante a las acciones del gobierno estatal, todo lo ve mal y en honor a la verdad, esa no es una forma adecuada de hacer política, incita al odio, contradiciéndose totalmente en el sentido de la marcha de este domingo, en la que dice, es por la unidad y dignidad de Méjico y Tabasco. No cabe duda que anda urgido de reflectores, está quemando sus últimas naves, para ver qué tanto puede crecer en las encuestas, porque hoy por hoy, no garantiza ganar.

Ya les contaremos lo que suceda en esa marcha. Ahí se podrá saber si Chucho tiene capital político para seguir construyendo su proyecto de candidato independiente o ya se encuentra rebasado hasta por la misma gente que en el 2012 le dio el voto, pero no le alcanzó para alzarse con el triunfo pese a que acudieron más de 450 mil tabasqueños a las urnas. Además, hay algo que siempre ha sido una constante, plazas llenas, no garantizan urnas llenas.

Lo interesante es saber quien esta detrás de Chucho Alí, lo importante es saber a donde va, pues de independiente no tiene nada, es un politico parido por el sistema, es priista de sangre, muchos le ven de color verde para regresar al tricolor en una alianza, pero habra que esperar.

LA PIRAGUA

En la celebración del Centenario de la Constitución Política Mejicana, el gobernador Arturo Núñez Jiménez fue el orador oficial. Algo inusual en el mandatario, pero la fecha era propicia para hacerlo, convocando a los tabasqueños a trabajar con auténtica vocación de servicio, para cerrar la brecha que separa a la ciudadanía de la política, e indicó que nuestra Carta Magna sigue siendo garante de convivencia pacífica e instrumento de acuerdos entre mexicanos.

Del mismo modo Arturo Núñez señala que cumplir con el espíritu del texto Constitucional implica demostrar solidaridad con las inquietudes y necesidades de la gente; por ello resalto que con convicción y responsabilidad, se hizo un acuerdo de austeridad que, al ahorrar poco más de 600 millones de pesos sin comprometer programas sociales, aliviará la economía familiar y demostrará que pueblo y gobierno navegan en el mismo barco: Méjico; y que existen metas compartidas.

Falleció el periodista Carlos Cantón Zetina, el deceso ocurrió en las primeras horas del domingo en la ciudad de Aguascalientes, destacó en medios nacionales como Excélsior, donde fue encargado de varias actividades periodisticas, siendo siempre un referente en los temas del momento, pero sobre todo su don de gente. Envió el pésame a todos sus hermanos, Miguel, Guillermo, Samuel, Jorge, Mery y Oscar.