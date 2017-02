Cayuco

Enrique Muñoz González

“Hay que unirse, no para estar juntos,

si no para hacer algo juntos”.

Anónimo

MORENA ENSEÑARA EL MUSCULO

Muchas expectativas se están generando con el evento que encabezará este domingo 19 de febrero por la tarde Andrés Manuel López Obrador en la Plaza de la Revolución, luego de la multitudinaria asistencia que se registró apenas hace cuatro días en Michoacán, para la firma del Acuerdo de Unidad por la Prosperidad y el Renacimiento de Méjico. Se espera un lleno total, al margen de las cifras que se den a conocer, lo que llama la atención es los personajes que vayan a hacer acto de presencia.

Según lo anunciado por Adán Augusto López Hernández, van a sorprender por la cantidad de personajes políticos de diferentes partidos que estarán en primera fila o incluso en el templete principal, pero se reserva los nombres, como una forma de mantener mediáticamente el anuncio del evento, y la cobertura del mismo. Se especula la presencia de funcionarios públicos, alcaldes, diputados locales, empresarios, sociedad civil, manteniéndose en secresía sus nombres.

En la Plaza de la Revolución se han tenido muchas concentraciones, de hecho cuando las realizaba AMLO en los tiempos donde reclamaba fraude electoral por la elección de 1994, se daban cifras de hasta 20 mil asistentes, dicen quienes han hecho mediciones sobre la superficie del lugar, a lo mucho se pueden tener unas 10 mil personas, pero si se abarcan más espacios aledaños, la cifra puede variar y difícilmente se pueda tener un dato exacto de la cantidad de asistentes, pero el lleno es un hecho.

De acuerdo a lo manifestado por los organizadores de Morena, no sabemos cuál es la mayor plusvalía del evento. La presencia de personajes políticos de otros partidos, o la cantidad de personas que estarán escuchando el mensaje de López Obrador, quién dicho sea de paso, sigue sumando simpatías para mantenerse como puntero en las encuestas hacia la candidatura presidencial.

La dirigencia del PRD advirtió a sus militantes que serán expulsados quienes acudan al evento del domingo 19, Candelario Pérez Alvarado dejo en claro que en automático quedan fuera de las filas del partido, en alusión del anuncio de Raúl Ojeda Zubieta, quien dejará a sus nietos sin domingo por ir al encuentro de Andrés Manuel, sin importarle las advertencias de quedar fuera del Sol Azteca, partido que le dio por tres ocasiones la candidatura al Gobierno estatal.

No se descarta que también acuda Fernando Mayans Canabal, siempre ha expresado que apoyará al Peje en su aspiración por la Presidencia de la República; de hecho existen antecedentes de que siendo perredista, trabajo en Nayarit para la conformación de Morena, no hubo sanción alguna en aquel momento. Incluso, al Senador se le ha visto distante de la dirigencia estatal de su partido, no participo en la marcha a la que convocaron hace tres semanas, prefirió hacerlo en el DF, junto a la dirigencia nacional.

También la dirigencia del PRI, a través de Miguel Ángel Valdivia hizo una advertencia parecida, aunque han sido de ese partido quienes en las fechas recientes se han ido precisamente para engrosar las filas de Morena, al ver que no tiene opción de triunfo en las siguientes elecciones. Difícilmente le hagan caso, es más, muy pocos lo toman en cuenta, así que dentro de los personajes que esperan tener el domingo 19 en el mitin obradorista, muchos priistas estarán asomándose, buscando una oportunidad en Morena hacia el 2018.

El caso es que están alentando en Morena a tener un evento multitudinario, y eso cuesta mucho dinero, habría que esperar si van a transparentar los recursos que se van a gastar y de donde van a salir, aunque tienen prerrogativas, no se deben aplicar en un solo evento. Movilizar miles de personas, de todos los municipios, tiene un costo económico, y aunque se tengan donaciones de diferentes simpatizantes, no deberían dejar dudas ni sospechas sobre el financiamiento que están teniendo.

Adán Augusto sabe bien que del éxito que se tenga, es cómo podrá amarrar sus aspiraciones políticas hacia el 2018, es el responsable directo para que no haya contratiempos, no debe permitirse errores, ya que tiene al acecho a otros para la candidatura al Gobierno, esperando alguna falla para tratar de sacarlo de la contienda interna. Es mucho pues lo que está en juego este 19 de febrero, no se trata solamente de que AMLO enseñe el musculo en su tierra y en su agua hacía todo el país, sino de que todo salga sin contratiempos.

Mientras tanto, las encuestas siguen colocando a López Obrador como el puntero hacia Los Pinos, la suma de cuadros políticos de otros partidos será el detonante para ver si crece o genera desencanto, ya que muchos que tienen señalamientos de corruptos los cuales deciden irse a Morena para ser purificados, aunque la mala fama no se la puedan quitar y esto podría ser un lastre para el tabasqueño, que debe ser congruente con la transparencia, rendición de cuentas, y no le digan que es más de lo mismo.

LA PIRAGUA

Regresó Dolores Gutiérrez Zurita al gabinete estatal, ayer le dio posesión el gobernador Arturo Núñez Jiménez como directora general de Televisión Tabasqueña, cargo que estaba acéfalo desde el deceso de su anterior titular Andrés de la Cerda Padilla, quien de antemano ya tenía su renuncia con fecha 31 de enero. Se esperan buenas cosas en la televisora estatal, para apuntalar la imagen del Cambio Verdadero en estos dos años que restan a la actual administración.

Recorrió ayer Ivonne Ortega Pacheco, Plaza de Armas para saludar a los tabasqueños además de pedirles su apoyo para el proyecto que encabeza, que es recolectar firmas y presentarlas en el Congreso de la Unión y se pueda dar marcha atrás a los gasolinazos; de hecho, los incrementos previstos para el 4 y 11 de febrero han quedado cancelados, demostrándose que se podían tener otras opciones sin sangrar la economía del pueblo.