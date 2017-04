CHAPALEO

Por: Samuel García Villegas

master_villegas@hotmail.com

¿Será Lorena?

HOY ME entero que fueron trece los candidatos a ocupar la dirigencia estatal del PRI-Tabasco, de ellos, doce hombres y solo una mujer: Lorena Beauregard de los Santos, Miguel Ángel Moheno Piñera, Félix Eladio Sarracino Acuña, Pedro Gutiérrez Gutiérrez, Miguel Cachón Álvarez, Nicolás Bellizia Aboaf, Nicolás Haddad López, Aquiles Domínguez Cerino, Javier Díaz Hernández, Luis Alberto May López y Miguel Gerónimo Cerino.

PURAS COYOTAS balaceadas. No hay nada nuevo bajo la luz del sol tabasqueño. Excepto el gran ganador Gustavo de la Torre Zurita que andaba por ahí, retiradon de estos menesteres, pero muy cerca del corazoncito de doña Georgina que ve en él una luz en lontananza.

EN LA búsqueda de un ente con capacidad suficiente para reconstruir lo que ya no tiene remedio, se me ocurre pensar ¿qué saldría si se pudiera meter a esas trece personas en una gran licuadora?. . . Mejor ni me lo digan.

LO BUENO de Don Gustavo es que él mismo reconoce sus límites cuando dice “no seré un dirigente de elegantes piezas de oratoria, pero sí un dirigente de acciones y respuestas “iniciamos hoy un cambio de actitud para desterrar la descalificación, el engaño, la inercia, el pesimismo y la desesperanza”

Y TIENE razón, porque su mensaje esta fofo, no hay nada interesante. El mismo discurso de sus antecesores; como por ejemplo “en el PRI cabemos todos”. Claro que caben todos, porque tiene muchos espacios de quienes se han visto obligados a abandonar esas filas.

Y AUNQUE se comprometió a trabajar en conjunto con todos los cuadros, militantes y ciudadanos, lo más seguro es que le va a dar chamba a todos esos que participaron con él en la búsqueda del mismo proyecto.

Y REPITO ¿los jóvenes egresados de la escuelita-PRI, en donde están que no pelean sus espacios?

¿SERÁ ACASO Lorena la próxima secretaria general del PRI-Tabasco? De ser así, se va a comer a su líder porque es mejor guerrillera. Es tiempo de las mujeres -dijo Gustavo- “nos toca a los hombres respaldarlas ahora”.

Y CLARO que hay más, mucho más, pero por hoy me voy, no sin antes comentarles que me voy la feria, a la feria Tabasco que empieza este miércoles con la elección de la Flor de oro, a disfrutar los logros alcanzados durante un año de gobierno.