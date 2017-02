CHAPALEO

Por: Samuel García Villegas

¿A Dónde Vamos a Parar?

LA DENUNCIA en el sentido de que los diputados locales no quieren trabajar en comisiones es una cuestión que preocupa, o debe preocupar a los integrantes de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso local porque para eso se les paga, es su responsabilidad, no es de a gratis.

PIENSO QUE tiene razón el presidente de la Comisión de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental en quejarse del poco compromiso de sus compañeros que no asisten a las reuniones de trabajo, porque sí tienen tiempo para buscar reflectores.

Y TIENE que ser cierta porque ya han pasado varios días y nadie la ha “desnegado” como dijera el mimo Mario Moreno Cantinflas y por lo tanto el que calla otorga.

Y NO es solo eso, sino que también culpa al diputado local y dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México de no acudir a las reuniones de trabajo y que el año pasado únicamente sesionaron en tres ocasiones.

Y AÚN hay más, acusa que ha habido sesiones que se han anulado por falta de quórum. ¿Qué es eso? y ¿el billete que están cobrando?

LOS DIPUTADOS que cacaraquearon el huevo durante el período conocido como “Lupe-Reyes” en sus discursos nada dijeron de sus faltas de asistencia, de su irresponsabilidad.

COMO QUE hace falta la mano firme del presidente de la JUCOPO para controlar a su gente, se le están encaramando y no se ha dado cuenta.

DA LA impresión, afirma el diputado local denunciante que a sus compañeros no les interesa el trabajo parlamentario.

AHORA BIEN ¿Cómo andarán las otras comisiones?

SI VAN en el mismo tenor ¿a dónde iremos a parar?

Y CLARO que hay más, mucho más, pero por hoy me voy, no sin antes comentarles que las especulaciones están a la orden del día: que César Raúl se va a Morena, que Morena está más dividido que el PRD, que Juan Manuel será el candidato del PRD, que es falso que Gaudiano esté en el sentimiento de Núñez, que Javier May podrá ocupar otros cargos, menos el de candidato a gobernador en esta temporada que se avecina, que Gina está en dudas porque su esposo quiere ser gobernador de Chiapas y que si gana pues ella tendrá que ser la presidenta del DIF de aquella vecina entidad, pero en fin. . .