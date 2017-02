CHAPALEO

Por: Samuel García Villegas

¿Chinos en el Pino Suárez?

NO SÉ si es a propósito para justificar presupuesto -que es lo más viable- o acciones que parecen reales, pero la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado viene realizando desde hace varios días operativos tendientes a ordenar el servicio en el transporte urbano

APARENTEMENTE HA funcionado; digo, si es cierto que detienen vehículos “piratas” y los envían al “corralón”. Cosa que dudo por lo burdo de la acción.

EN VARIAS ocasiones en este mismo espacio he sugerido, si de verdad quieren hacer bien las cosas y con honestidad, lo más práctico es instalar en puntos estratégicos y de manera permanente, módulos en los que los usuarios del transporte puedan denunciar al momento y en el mismo lugar anomalías y atropellos de los conductores del transporte urbano.

ES SUMAMENTE difícil que un usuario acuda a las oficinas de la SCT o de Tránsito del Estado a perder su tiempo, porque jamás en ninguna de las dos instituciones va a recibir la atención que se merece de manera inmediata.

¿QUIEREN ACABAR con la corrupción chofer-agentes de tránsito?

QUE INSPECTORES -honestos, claro- de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vestidos de civil y pagando su pasaje se suban a combis, taxis y transbus. Se darán cuenta de la forma en que opera la tradicional “mordida” y verán que no es necesario que la gente se queje para detectar anomalías e imponer infracciones.

QUE INSPECTORES uniformados detengan un taxi, una combi o un transbus y pregunten a los pasajeros lo que sientan del servicio que les está dando el conductor en ese momento.

NO ES cierto que haya taxis o combis “piratas”, todos están totalmente identificados y además, la SCT sabe quiénes son sus propietarios.

ES DIFICIL creer que la SCT realice “operativos sorpresa” porque el enlace informativo vía telefónica o equipo de radio funciona de manera oportuna entre los choferes que son los que se dan el aviso del lugar en el que está instalado el “operativo” y en ese mismo instante combis y taxis desaparecen de sus rutas. Además, hay gente interesada dentro de la misma institución que les da el pitazo.

EN ENERO del 2015 el entonces titular de la SCT estatal dijo que en la ciudad de Villahermosa funcionaban dos mil 400 taxis y que se estaba realizando un estudio para autorizar el ingreso de 500 vehículos más bajo el régimen de “servicios especiales”

HA TRANSCURRIDO el tiempo de ese estudio que costó unos treinta millones de pesos para reflejar el número exacto de unidades en servicio. O sea que la SCT no sabe ni cuantos taxis hay en las calles, de lo único que sí está enterado es de que el “Taxi es seguro”, el que no es seguro es el conductor.

Y CLARO que hay más, mucho más, pero por hoy me voy, no sin antes comentarles que ya inventaron que el terreno en el que está ubicado el mercado “José María Pino Suárez” le fue vendido a empresarios chinos y que son ellos los que van a construir esa nueva central de abasto. De ahí la presencia de Luis Videgaray en aquellos tiempos porque no era asunto de su competencia.