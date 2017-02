CHAPALEO

Por: Samuel García Villegas

master_villegas@hotmail.com

Solo 700 remiendos

APROVECHANDO LA oportunidad del “Lupe-Reyes” algunos diputados locales o federales, -porque afortunadamente no todos tienen sueños guajiros- se dieron a la tarea de “informar” lo que han logrado realizar durante su gestión

RESULTA QUE la grilla política está tan pesada y tan compleja que nadie quiere quedarse a la zaga y no sé cuántos de ellos pero con ganas de continuar pegados a la ubre presupuestal se dieron a la tarea de invertirle un poco a su imagen. Salió caro pero valió la pena.

ALGUNOS LANZARON la “casa por la ventana”; hicieron la gran comilona con sus amigos la “gente grande” -pa´que vean su poder de convocatoria- tapizaron las principales avenidas de nuestra bachísima ciudad con carteles y pendones, se hicieron entrevistar en estaciones de radio y las redes sociales cumplieron su cometido.

AFORTUNADAMENTE ESTA algarabía solo fue una llamarada de petate.

NO QUIERO dar nombres de quiénes ni cuántos, para no herir susceptibilidades, pero casi todos coincidieron en que durante su primer año como diputados presentaron proyectos de ley porque les “preocupa” la mala situación económica en la que viven sus votantes.

HUBO UNO que emocionado y al calor del discurso por la gran cantidad de asistentes a su evento se atrevió a decir que durante su gestión como diputado local ha logrado entregar cincuenta nuevos proyectos de ley.

ESTO AL parecer es positivo, cincuenta es bastante en un año, pero ¿cuántos le han sido aprobados? De eso no dijo nada.

BUENO SERÍA que tuviéramos acceso al cajón del “archivo muerto” del Congreso local.

MÁS AGRADECERÍA el pueblo si explicaran porqué aprueban proyectos que ellos no presentan pero que sí aprueban a sabiendas de que perjudican a sus votantes.

Y CLARO que hay más, mucho más, pero por hoy me voy no sin antes comentarles que este cinco de Febrero se celebró el centenario de la Promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y me llama la atención que durante el acto cívico se dijo que “los artículos de nuestras leyes fundamentales han tenido a lo largo de la historia (o sea de los cien años) SETECIENTAS REFORMAS a través de 229 DECRETOS…” ¿Qué nos queda de ella?