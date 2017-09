Antesala electoral

EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS, REZA LA FRASE ATRIBUIDA A NAPOLEÓN y que a un par de cientos de años, manifiesta su vigencia en la política mexicana, pues como sabemos, cada tres y seis años se vive un viacrucis de políticos en su búsqueda por una candidatura. El problema estriba en el canibalismo y actos de carroña con los que se conducen muchos de estos políticos, que incluso hasta podríamos catalogarlos como seudopolíticos, pues se ha caído en la demagogia, jugando además con las necesidades, sobre todo los grupos más vulnerables y de la sociedad en general, cuando se trata de temas delicados como lo es la inseguridad. Ejemplo de ello lo vivimos la semana pasada, tras el lamentable asesinato de un conocido empresario y que muchos de estos personajes a los que nos referimos, lejos de tomar el asunto con la seriedad necesaria, lo único que hicieron fue hacer gala de su oportunismo para utilizar el tema como un estandarte político. Dicen por ahí que para poder hablar, hay que tener la lengua muy larga y la cola muy corta. En ese sentido, muchos de los que hablaron traen la cola demasiado larga y cargan a cuestas hechos que empañaron sus administraciones, como es el caso de múltiples priistas que hoy que son oposición, como el diputado plurinominal Manuel Andrade Díaz, quien tuvo el atrevimiento de desfogar sus frustraciones haciendo una serie de señalamientos y acusaciones incluso hasta en contra del secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres y exigirle su renuncia. Basta con remontarse a la historia para confirmar el adagio popular que mencionamos unas líneas atrás y que incluso el mismo ex gobernador utilizaba continuamente. Nadie puede olvidar el bazucazo en Cunduacán tras la detención del Comandante Mateo, pero lo que marcó el quinquenio de MAD fue el descubrir que los mismos funcionarios de Seguridad Pública, formaban parte de una agrupación criminal conocida como “La Hermandad”, que llevó a prisión a varios de ellos. Como bien citó esta mañana Gustavo Rosario, el ex gobernador Manuel Andrade no tiene cola corta, sino memoria corta, ya que no puede criticar hechos, que muy sabe, en su gestión también los hubo y no hizo nada por mejorar la situación. Es más, se puede considerar que derivado de esa descomposición, la violencia que hoy en día se viene arrastrando. Pero aquí no es de justificaciones. La base de estos comentarios es que es precisamente las divisiones lo que le ha venido partiendo la suerte a nuestro estado. Ha sido la mezquindad desmedida. Porque como dijera un político tabasqueño que actualmente forma parte del equipo del presidente Peña Nieto, con quien platicábamos la semana pasada, a Tabasco lo que le ha hecho más daño son los grupos que lejos de ver por el bien común, que es Tabasco y su pueblo, los políticos se han enfocado es sacar raja para ellos mismos. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que estos políticos continúen abaratando la dignidad de todo un pueblo? No se puede continuar destruyendo todo lo que se construye. Sin duda la base del éxito para que Tabasco salga adelante es fomentar los valores y enfocarlos en las generaciones que poco a poco van ganando terreno, como lo son los adolescentes. Ahí tenemos el caso del programa Cambia Tu Tiempo, que impulsa el DIF Tabasco, ahí tenemos también los esfuerzos que se realizan también por parte de los DIF municipales, como lo expresó está mañana Ximena Martell de Gaudiano, al rendir su primer informe de labores al frente del voluntariado municipal. Urge cambiar los hábitos y rescatar los valores. Sin duda la participación de la sociedad es fundamental, porque si no se pone de nuestra parte, programas irán y vendrán y más sexenios pasarán, pero si no nos disciplinamos simple y sencillamente más nos hundiremos… Se puede decir que esta semana es crucial. Puesto que el viernes se da por iniciado oficialmente el proceso electoral tras la publicación del calendario electoral por parte del Instituto Nacional Electoral, en el Diario Oficial de la Federación. De ahí del 12 al 18 de octubre se abre el registro de coaliciones y del 12 de al 17 de noviembre se da el banderazo de inicio a las pre campañas. Bien se dice que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Estamos ya prácticamente en la antesala de las elecciones 2018.