ATARDECER POLÍTICO

Recordando a nuestro Director Fundador

DICEN QUE EL TIENPO LO CURA TODO, PERO SENCILLAMENTE HAY AUSENCIAS que a pesar del tiempo, continúan pesando. Este día recordamos con gran cariño y profundo respeto a José Antonio Calcáneo Collado, Director Fundador de esta casa editorial, al haber ajustado el día sábado 9 de septiembre su cuarto aniversario luctuoso, agradeciendo al Creador por sus grandes enseñanzas y sobre todo por el enorme legado que nos deja, pero sobre todo, orgullosos de poder continuar manteniendo con vida este gran proyecto llamado Diario de la Tarde… Después de sobreponernos a los efectos del sismo del jueves a la medianoche, vemos que donde se avecina un movimiento telúrico de grandes proporciones, es en Morena, tanto a nivel nacional como local, por lo que todo lo ganado por Andrés Manuel López Obrador para estar ubicado al frente de las encuestas, se le puede venir abajo, y las cosas se ponen interesantes, porque el viernes al iniciar el INE con la organización de las elecciones federales, los escenarios empiezan a cambiar. A nivel nacional, nos encontramos que no cesan las inconformidades de Ricardo Monreal Ávila porque no fue el agraciado para alcanzar la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, anda muy molesto con el Peje, de antidemócrata no lo baja, su enojo es a grado tal, que no hay posibilidad de una reconciliación en el corto plazo, ya que el delegado de la Cuauhtémoc está decidido a ser candidato, sea por el partido que sea, por eso hoy dijo que su permanencia en Morena no va a durar mucho tiempo más. Y aunque la dirigencia nacional diga que no les afecta, como siempre se dice cuando alguien de peso político se va de un partido político, aquí sí afecta, ya que Ricardo Monreal tenía una relación bien afianzada con AMLO, pero pudo más la influencia de Claudia Sheinbaun para que fuera desplazado. Como ya conoce a Obrador, y sabe que no va a dar marcha en la decisión, por eso anda que no lo caliente ni el sol, y su salida es cuestión de días, sino es que de horas. Y detrás de él, muchos más se van a ir, porque se trata de un proyecto integral lo que se tiene en juego. A nivel estatal también se cuecen habas, y es que no es para sorprenderse, porque este es un problema que desde hacía mucho se veía venir, por el hecho de que esa apertura tan abrupta que tuvieron donde se dio entrada a todo el que quisiera dio señales a que tarde que temprano iban a terminar teniendo problemas y ahora ahí tienen las consecuencias, puesto que es imposible tener contentos a todos y peor aún, cuando se empieza a relegar a quienes desde un principio se sumaron al proyecto y de buenas a primeras se ven desplazados por quienes quieren llegar a comer cuando ya está puesta la mesa. Hoy por la mañana hubo una denuncia contra Adán Augusto López Hernández de parte de Orieta Orueta Madrigal, de Jalpa de Méndez, al señalar que hay imposición a favor de Jesús Selván para la candidatura a la alcaldía por ese partido, ya que no genera consensos, por el contrario, es factor de división. Y si mal no recordamos, también ha protestado, al grado de caer en cama, Francisco Mirabal, el cual destacó que cuando se recupere estará en pie de lucha para impedir esos excesos de la dirigencia estatal. Orueta Madrigal expresó hoy que se afilió a Morena convencida de que en ese partido harían las cosas diferentes, pero se ha decepcionado porque están peor que los demás. Ha decidido sumarse al PRD, para fortalecer a ese partido y buscar que puedan alcanzar el triunfo en aquella demarcación, porque Jesús Selván no representa nada, más que los intereses del grupo que lo impulsa. Esto es apenas el principio, porque se menciona que en Cárdenas va a arder troya cuando le confirmen a Armando Beltrán Tenorio que no será el candidato, pese a que ya lo tenían decidido. Los militantes no quieren imposiciones y en caso de darse, también van a tenerse deserciones. Y así también se escuchan inconformidades en aspirantes a diputaciones locales, ya que les dijeron a muchos que salieran a caminar, han invertido recursos propios y al final de cuentas, van a imponer candidatos, sin tomar en cuenta la trayectoria de los que andan buscando las simpatías de morenistas y la ciudadanía en general. Los escándalos políticos no serán solamente exclusivos en Morena, pero como es el partido que viene marcando la pauta en las encuestas a nivel nacional y estatal, es que llama más la atención, porque luego de mucho tiempo de estar en el primer lugar de las preferencias, por estas inconformidades, por las imposiciones, van a ir perdiendo simpatías y esa será la diferencia entre la victoria y la derrota, para que después no culpen a nadie, ni a la mafia del poder, debido a que serán los propios errores que están cometiendo, lo que les llevará a perder todo lo que tienen ganado hasta el momento. Y es que esa es otra de las cuestiones que fueron muy señaladas, pues el adelantarse a los tiempos daba pauta a que se generarán este tipo de situaciones que valdrá la pena ver cómo resuelve estás inconformidades, porque además, conforme se acerquen los tiempos se les sumará otro factor que ha sido pieza fundamental del descalabro de Andrés Manuel en ocasiones anteriores, pues se dice que el principal enemigo de AMLO, es él mismo, cuando se deja llevar por las presiones y las pasiones. Ya no hay marcha atrás, la ruleta está en movimiento y las conformaciones de los frentes empiezan a cocinarse.