ATARDECER POLÍTICO

– Militancias nocivas

Ya lo hemos venido diciendo, en Tabasco les gusta politizar todo. Hasta si matan un perro, aplastan un gato, le buscan tintes políticos, el caso es hacer bulla y de la buena.

Así es como se ve el asunto del nombramiento de la Fiscal Anticorrupción, Luz del Alba Pardo Cruz, hecho hace tres semanas por el Fiscal General Fernando Valenzuela Pernas, en uso de las atribuciones que le confiere la ley, luego de las reformas constitucionales realizadas para tener adecuada la legislación en relación a la creación del Sistema Estatal Anticorrupción. Y resulta que después de varios días del nombramiento, hasta ahora le vieron un prietito en el arroz, fue Manuel Andrade Díaz, diputado local del PRI, al grado de objetar ayer la designación de Luz del Alba en el Congreso local. De entrada es un asunto político del ex gobernador, tiende una cortina de humo para tratar de quitarse el golpe de todo lo que le dijo el secretario de Gobierno la semana pasada, donde entre otras cosas, mencionó que usa prestanombres, de los cuales, dos se le fueron con todo y lía y segundo, porque no lo hizo al día siguiente del anuncio, sino varios días después. ¿Acaso no se había enterado de tal decisión? Luz del Alba Pardo es una persona que reúne los requisitos establecidos para ser Fiscal Anticorrupción, no se le puede cuestionar nada, porque es una instancia de reciente creación, por lo tanto, más allá del beneficio de la duda o de la curva del aprendizaje, hay que esperar que le lleguen las primeras denuncias y ver de qué manera resuelve. Eso es lo verdaderamente importante, por encima de las politiquerías con las cuales quieren demeritar su nombramiento. Cabe destacar que hay un asunto que le preocupa al PRI nacional, pues es específicamente el comportamiento del ex gobernador, pues les ha quedado claro que el papel que está llevando a cabo, está sobrepasando los límites de una política sana, o de un partido de oposición sano, pues lejos de proponer, el comportamiento arbitrario y destructivo del diputado plurinominal lo único que está generando es perjuicios en contra de su propio partido, pues es bien sabido que él a pocas cosas puede aspirar ya, pero pierde de vista que existen por lo menos 62 cargos de elección popular correspondientes al estado y que están siendo puestas en riesgo solo caprichos personales. Pero bueno, retomando el tema, según Manuel Andrade Díaz, el Fiscal Anticorrupción debe ser una persona que no tenga vínculos con el gobierno actual, ni con los partidos políticos, pero resulta que tendría que traer un extraterrestre, porque aquí nunca nadie va a quedar conforme con cualquier designación, ya que siempre le encontraran un pero. Que si es primo de un amigo, que trabaja con el ahijado del vecino, y párele de contar, todos los nombres que pudieran haberse propuesto siempre le van a encontrar algo para decir que tiene vínculos con alguien. Luz del Alba es una mujer que sabe el tamaño de la responsabilidad adquirida, de no ser así, difícilmente hubiera aceptado el nombramiento, por lo tanto, hay que dejarla trabajar, seguramente se va a despojar de cualquier vínculo que le hagan, pero más que nada, se deben esperar resultados como para saber si fue buena o no la decisión de nombrarla Fiscal Anticorrupción. La objeción presentada por Manuel Andrade ayer en el Congreso, no sabemos si tenga el aval de la dirigencia de su partido y del delegado, con eso de que podría ser considerada una postura de carácter personal, difícilmente tendrá eco, la presenta con el tiempo encima, el plazo para cualquier inconformidad vence el domingo 17 de septiembre. Lo que si sabemos, es la información que trascendió, según las malas lenguas, que en próximas fechas podrían jalar al ex mandatario para encomendarle una misión o entretenerlo en algo para evitar que siga generando conflictos. No es tan descabellada la idea, pues hay que recordar que las vacas en la parcela tricolor se encuentran más que flacas y no pueden hacer caso omiso que se encuentran en el sótano de las preferencias, pues de las 4 alcaldías que habían logrado están terminando solo con dos y eso que muy mal vistas. Entonces, ante ese panorama no se pueden dar el lujo de seguir destruyendo, porque de por sí ya bastante complicado ha sido el reto de construir unidad real al interior del partido, como para venir a querer cuidar berrinches de niño chiquito…