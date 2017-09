ATARDECER POLÍTICO

– EPN, oportunidad de oro

– Políticos humanos o sentido carroñero

HOY SE AJUSTA UNA SEMANA DE UNO DE LOS ACONTECIMIENTOS que literalmente han cimbrado a una gran parte del país, dejando a una gran cantidad de familias en el total desamparo, en la calle, tras haberse derrumbado un gran número de viviendas como consecuencia del sismo considerado como el más fuerte en la historia de nuestro país. Como siempre, los desastres naturales sacan a relucir tanto lo mejor como lo peor de los mexicanos, pues por el lado positivo, fuimos testigos de cómo de inmediato empezó a fluir ayuda de víveres, ropa y otros productos básicos para las zonas más afectadas del país, que fueron principalmente comunidades de Chiapas y Oaxaca. Para el Presidente Enrique Peña Nieto, los milagros existen, pues resulta que derivado de esta tragedia nacional, se pudo ver una respuesta inmediata por parte del gobierno federal, principalmente con los relacionados a materia de seguridad, salud, caminos y puentes, pero sobre todo, se pudo ver a un presidente operando desde los primeros minutos pasado el evento telúrico pero aún más importante fue ver a un Presidente cercano a la gente, recorriendo las zonas devastadas y escuchando de viva voz de los afectados sus pesares. Y es que sin duda acciones cómo estás no pasan por desapercibido y aunque hay muchos malquerientes que intentaron como siempre destruir con sus opiniones, la percepción social fue más fuerte en el sentido de manifestar su aceptación y agradecimiento ante las atenciones que no han dejado de fluir, con lo cual no dudamos estas acciones puedan verse pronto reflejadas en un aumento en los niveles de aceptación del Presidente Peña que el año pasado había alcanzado el mínimo histórico de 16 por ciento de aceptación pero que este año tras la estabilización de los costos de los hidrocarburos, logró remontar un dos por ciento tan solo en los primeros meses del año. Como siempre, tampoco ha podido faltar el oportunismo por parte de políticos insensibles que a pesar de ver la magnitud de la desgracia de muchos, aún así pretenden sacar ventaja política, a cómo ha trascendido que ciertos políticos han repartido despensas con propaganda electoral, o que se trasladan a las zonas afectadas para posar para la foto. Como bien lo dijo el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, es grotesco querer sacar ventaja política derivado de una desgracia. Por otra parte, ha nacido una exigencia entre sociedad civil, que ha propuesto que el presupuesto que se le da a los partidos políticos para las elecciones 2018 sea recortado en un 20 por ciento y sea destinado para reconstruir zonas afectadas. Estamos hablando de que el INE destinará aproximadamente un presupuesto de 25 mil 15 millones 327 mil pesos, de los cuales, seis mil 788 millones 900 mil pesos son para las prerrogativas de los partidos políticos. La propuesta se hace justa si se parte del hecho de que ese dinero proviene de la recaudación de impuestos que pagamos todos los ciudadanos y se considera que tan solo en los estados de Chiapas y Oaxaca hay alrededor de 80 mil viviendas dañadas, mil 304 escuelas inservibles y 800 mil damnificados viviendo en albergues, sin contar centros de salud y hospitales afectados. Esto habla de un compromiso moral que tienen los partidos políticos, que de no hacerlo, con qué cara podrían salir los candidatos a pedir el voto y hacer promesas populistas en campaña, pero como dice el refrán “Prometer no empobrece, dar es lo que aniquila”. Ahora es cuando se debe ver reflejada la calidad humana o dejar en claro su sentido carroñero… EL DÍA DE AYER SE CELEBRÓ EL DÍA DEL LOCUTOR. En la víspera, la Asociación Nacional de Locutores de México, que atinadamente dirige la maestra Rosalia Buaún Sánchez, llevó a cabo la ceremonia de reconocimientos a locutores de todo el país, dentro de los cuales 4 tabasqueños fueron galardonados con la medalla Luis M. Farías, por 25 años de trayectoria: Enrique Muñoz González, Enrique Lodoza Muñiz, Marichuy Castillo Cervantes y Marichuy Hernández. Como punto central del reconocido evento, destacó la noticia del hecho de que la ANLM ha iniciado las gestiones con la Secretaría de Educación, en busca de crear la Licenciatura en Locución, lo cual viene a ser en estos momento tan delicados por los que atraviesa el país, un aliciente para brindar a los amantes de la comunicación herramientas y respaldo de profesionalizarse. Sin duda, una gran noticia de la cual estamos seguros, se logrará concretar el propósito gracias a las gestiones de su presidenta.