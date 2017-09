Cayuco

Enrique Muñoz González

“Hay que tener el valor de decir

la verdad, sobre todo cuando

se habla de la verdad.”.

Platón

NOMBRAMIENTO LEGAL DE

LA FISCAL ANTICORRUPCIÓN

La creación del Sistema Estatal Anticorrupción paso por el Congreso del Estado, donde hubo tiempo suficiente para discutir todo lo que quisieran, como seria el nombramiento del Fiscal, delineándose una serie de requisitos para su designación, además de otorgarle la facultad de nombrarlo al Fiscal General del Estado, y cuando estaban en análisis todas estas consideraciones, al menos que se sepa, nunca hubo una propuesta como la que el martes pasado planteó Manuel Andrade y por la cual le rechazaran su objeción.

En tribuna decía el martes el diputado priista que no estaba de acuerdo con el nombramiento de Luz del Alba Pardo, aunque al mismo tiempo reconoce que se cumplió con los requisitos establecidos en la designación, pero no le gusto, ya que para él, prefería se hubiera abierto un proceso donde participaran los interesados en el cargo; aquí en este espacio lo anotamos con claridad, quien fuera a quedar como Fiscal Anticorrupción, a muchos no le iba a parecer, porque le buscarían cualquier excusa para descalificar.

Y en efecto, es lo que vino a hacer Manuel Andrade con la objeción presentada la cual no tuvo respaldo de las demás bancadas, al cumplirse con las disposiciones legales que para el caso se establecieron. Luz del Alba se queda al frente de la Fiscalía Anticorrupción, porque su nombramiento es legal, legítimo y no se le debe poner en entredicho su desempeño, en tanto no inicie sus actividades, por lo tanto, también se debería de dejar de politizar el caso, porque las decisiones serán conforme a derecho.

El dictamen aprobado se refiere a la propuesta por el que se acuerda no objetar el nombramiento que hizo el Fiscal General del Estado, de Luz del Alba Pardo Cruz como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; en el debate previo a la votación, se enfrascaron Juan Manuel Fócil y Manuel Andrade en intercambio verbal, expresando el perredista “también conozco chalanes que llegaron a ser gobernadores”, en respuesta al priista que aduce, la Fiscal será subordinada de Valenzuela Pernas.

Sobre el tema, Federico Madrazo a nombre del PVEM aseguró que el nombramiento de Luz del Alba Pardo emanó de un respeto a las autonomías, transparente y dotado de todo el sustento legal, recordando que el Congreso del Estado mayoritariamente avaló en tiempo y forma la designación de la Fiscal. Y se pronunció porque el Sistema Estatal Anticorrupción sea funcional, ciudadano, y efectivo, donde todos son corresponsables, ya que es un logro de la sociedad que anhela castigo a los hechos de corrupción.

En tanto, el PT a través de Martín Palacio, expreso que apoyan el nombramiento de la la Fiscal Anticorrupción a pesar que Manuel Andrade, señale de improcedente tal designación; en su postura, recordó que cuando se creó el SEA, el voto de su partido fue y es, a favor de la recién nombrada funcionaria. Para la votación se salieron los diputados de la fracción priista, sin que afectará en algo el sentido del dictamen. Ahora queda pendiente el nombramiento de Comité de Participación Ciudadana, a ver si no lo objetan también.

Llama la atención la actitud protagónica de Manuel Andrade en este asunto, porque el 13 de julio expreso, en referencia a la aprobación del Sistema Estatal Anticorrupción, que “se da cumplimiento a la responsabilidad constitucional de adecuar el Sistema Estatal Anticorrupción, y representa un avance importante en el combate a la corrupción”, según se asienta en el boletín informativo del Congreso local de esa fecha, Y ahora su postura es totalmente diferente, en un acto de total incongruencia.

En ese boletín de prensa, 363/17 del 13 de julio pasado, agrega, en referencia a Manuel Andrade, “destacó que los dictámenes fueron producto de la aportación, dialogo, análisis y discusión de cada uno de los integrantes de la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales”. Pero ahora se enfada, porque la objeción presentada no fue aprobada.

Cuando se hizo oficial el nombramiento de Luz del Alba Pardo como Fiscal Anticorrupción, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, José Antonio de la Vega Asmitia, dijo fue acertada la determinación, reconociendo que es una mujer con trayectoria importante al interior de la Fiscalía, con especialización y que ha estado involucrada en el combate a la corrupción.

Incluso reiteró JAVA que para la Fiscalía Anticorrupción se buscaba a una persona que contara con cierto grado de especialización, porque se va a encargar de toda la sustanciación de los señalamientos, de los nuevos delitos que se crearon en el Código Penal, para que los funcionarios que los cometan puedan ser llevados ante la justicia, ponderando que con el Comité Ciudadano Anticorrupción en proceso de ser designado, va a coadyuvar con la Fiscal Anticorrupción, para dar seguimiento a las denuncias que se vayan presentando en contra de funcionarios.

LA PIRAGUA

Obras en los rubros de educación, deporte y pavimentación, así como títulos de propiedad, en los que se ejercieron más de 75 millones de pesos, fueron entregadas por el Gobernador Arturo Núñez Jiménez en la cabecera municipal y comunidades de Nacajuca, en una larga jornada de trabajo donde estuvo acompañado de su esposa Martha Lilia López Aguilera de Núñez, reiterando que su Gobierno es sin distingos, ya que el alcalde es panista.

Núñez Jiménez expreso que todas las acciones de gobierno son importantes, porque responden a políticas públicas diseñadas para atender a la población, pero hay algunas con especial sensibilidad porque tienen que ver con el presente y futuro de nuestro estado y país, como la construcción y reparación de escuelas.