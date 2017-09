MARPREDICCIONES DEL FUTURO MR.

ARIES.

Gracias a Dios es Viernes, tu regente Marte te dará la facilidad de crear cosas nuevas en este día, estarás muy activo en tu trabajo, pues quieres liberarte de pendientes para salir a celebrar, en casa te esperan amigos y familiares para un festejo donde podrían presentarte a alguien que te será de gran ayuda en el plan laboral, tendrás un excelente fin de semana, relajado y tranquilo, aunque el controlar tus impulsos y emociones es mi recomendación para estos 3 días de fin de semana, recuerda ama, siente y vive sin apegos, llego el momento de dejar en claro tus acciones, obligaciones y cambios por si el plan a, b, no fusiona tienes que tener visto el C, es una noche mexicana donde la libre expresión como ciudadano es válida a nivel Mundial. Un color verde y tu metal oro harán juego con las festividades. Tu Núm. 24-03

TAURO.

Al fin quincena signo de Tierra, este fin de semana te dispondrás a ocupar tu dinerito en la compra de algún aparato eléctrico que te será de gran ayuda en tu hogar, esto no afectará tu economía, pues es un gasto que ya venias planeando desde hace varias semanas, será a la larga buena inversión sin duda alguna, pues ahorraras más de lo que te imaginas en viernes donde el exponer tus disgustos y gustos será de personas inteligentes sin involucrar los pasados ya superados, eres amante del buen sexo e imán de todo lo que beneficios deje a tu paso, fin de semana intenso donde los buenos diálogos son puertas abierta a mejores éxitos en tu vida, un color azul marino y tus metales Oro, Plata y Cobre te inspiran al progreso. Tu Núm. 15-04

GÉMINIS.

Hoy la Luna visible en un 31% te invita a medirte en tus gastos, el dinero en mano es tentador y en fin de semana peor, se prudente al tomar en cuenta la cantidad que debes de apartar para cubrir los gastos en casa, después de esto podrás darte ese capricho que quieres saliendo con amigos a celebrar lo que con tanto esfuerzo te ha costado conseguir, has uso de tu Piedra de Coyote personalizada para seguir con abundancia económica, un color amarillo y tu metal oro te llenarán de energía en este día, noche mexicana donde si amas exprésalo, celebrar la libre expresión es maravilloso más cuando estas en la antemesa de los nuevos proyectos a realizar, recuerda el compartir no empobrece, esto es señal que estas en el lugar y con las personas correctas para compartir. Tu Núm. 50-22

CÁNCER.

Tu talón de Aquiles es la familia signo de Agua regido por la luna y sus renovaciones continuas, que no quieren ó necesitan los tuyos que te esmeras y esfuerzas más con tal de conseguirlo y compartir, verlos contentos es tu mejor recompensa, hoy no será la excepción te excederás un poco en los gastos con tal de darles una noche y fin de semana inolvidable, tu misión espiritual está clara, tu eres feliz con verlos felices, tu metal Plata y un color blanco te brindará bienestar emocional, pero es noche Mexicana donde el abrazar, sonreír serán tus mejores armas, fase lunar en Cuarto Menguante son tiempos de sanidad y oración. Tus Núm. 51-20

LEO.

Es probable que en esta Jornada el destino haga una de las suyas contigo signo de Fuego, podrías tener un encuentro casual con un amor del pasado, llegará con toda intención de continuar la relación, debes tomar tus precauciones pues volver a involucrarte con esta persona puede resultar complicado para ti, te darás cuenta que ya no es ni podrá ser lo mismo por más que lo intentes, no te desgastes ni físicamente ni espiritualmente en algo que solo ya fue, has uso de un color rojo pasión en complemento con tu metal Oro y tus lociones del Kit Bendiciones para atraer a ti al verdadero amor antes de que la fase lunar cierre su ciclo dentro de Septiembre mes delicado en energías. Tu Núm. 19-08

VIRGO.

Tienes bien ajustado tu día en viernes y noche mexicana, fin de semana gracias al influjo de la Luna mostrando su fas en un 31% signo de Tierra, si tienes planes de poner un negocio propio será buen momento para concretarlo, ten cuidado con sociedades ó alianzas podrías sufrir una traición y de quien menos te lo esperas, es mejor caminar y alcanzar el éxito solo, que con personas que te harán perder tu tiempo y dinero, el vivir las aventuras de manera responsable es mi consejo, en el amor es importante trabajar los acuerdos y términos en todo lo que tenga que ver con las obligaciones entre ambos, un color negro te dará creatividad, eliminara toda envidia y maldición desde el aire, acompáñalo con tu metal Oro te aseguro que, en fin de semana estarás generando ingresos. Tu Núm. 57-20

LIBRA.

Venus tu regente que en este día hará que se presenten situaciones de encuentros amorosos más gastos imprevistos, algún tipo de desperfecto en algún dispositivo de computo ó telefonía cuya compostura no podrás dejar para después, no te sumes con personas que solo buscan cubrir sus necesidades junto a ti, tienes magia, eres pasión y trasmites paz en todo lugar donde recorres, has uso de tus metales en Oro, Plata y Cobre en conjunto con un color blanco para limpiarte energéticamente, viernes de noche mexicana donde los brindis y las amistades buscaran de tu compañía y alegría, minimiza a todo y todos los que sumen inseguridad y disgusto a tu persona, es una noche bella y larga para también consentirte en el buen comer. Tu Núm. 60-49

ESCORPIÓN.

Plutón te influirá y hará que reflexiones en estos días, si estas en algún trámite de venta ó transacción de algún bien inmueble es necesario aplazar por unos días esta acción, pues te ofrecerán menos de lo que vale esta propiedad esto afectaría de manera contundente tu economía desajustando tus ingresos, tu metal Plata y un color amarillo te brindan seguridad, luz y elegancia, los buenos amores del pasado cruzaran frente a ti el soltar y dejarlos ir será tu elección, recuerda perdonar y cuidar lo que de tu boca salga, es momento de trabajar la protección espiritual has uso de tu Piedra de Coyote 2017 personalizada, para que mejores tus ventas y aumentes tus ingresos personales. Tu Núm. 09-02

SAGITARIO.

Hoy lo único que quieres es divertirte y en quincena con mayor razón signo de Fuego, noche de reunión con amigos darás rienda suelta al sano entretenimiento, has trabajado intensamente y te lo mereces, solo cuida no excederte en los gastos y el uso de tarjetas de crédito ó podrías tener un desagradable momento al ver tus estados de cuenta y comprometer tus recursos financieros a largo plazo, noche mexicana donde los buenos diálogos abrirán toda puerta para que te realices a corto plazo en amor y empleo un color vino te hará lucir elegante en combinación con tu metal Oro. Tu Núm. 93-70

CAPRICORNIO.

Estas por recibir una noticia favorable sobre algún trámite legal, hoy tu planeta ejerce su poder sobre ti y te ayudara a tu crecer económicamente vienen cambios positivos en este aspecto, momento de invertir en un negocio familiar que has mentalizado para el momento de tu retiro laboral, costará un poco de esfuerzo el concretarlo, pero valdrá la pena, usa las lociones del Kit Bendiciones para que te brinden bienestar en todos los aspectos al igual que tus metales Oro, Plata y Cobre con un color verde, fin de semana comprometedor en relaciones publicas y proposiciones a corto plazo, llego el momento de tomar decisiones y el controlar las emociones es mi consejo para ti. Tus Núm. 43-01

ACUARIO.

El influjo de esta fase lunar con un 31% de visibilidad te brindará la posibilidad de viajar este fin de semana, será un viaje donde iras al reencuentro con la persona amada, han superado muchos obstáculos, intrigas y contratiempos, su relación es a prueba de eso y más esto causará sorpresa y enojo en más de uno a tu alrededor e ignora, vive tu momento y se feliz, un color rojo con tus metales Oro, Plata y Cobre aunado al uso de tu Fragancia de Feromonas encenderán la pasión en pareja, llego el momento de trabajar el perdón y soltar los apegos en familia, vive tu hoy sin esperar nada del mañana ni recordar el ayer, ama, suelta y disfruta solo por hoy. Tu Núm. 30-10

PISCIS.

Es probable que en estos días conozcas a alguien del sexo opuesto que te bajara el sol, la luna y las estrellas, ten mucho cuidado con este tipo de personas, pues solo quiere jugar con tus sentimientos y sacar ventaja de tu economía, anda con pies de plomo, pues podrías caer en su trampa y saldrías perdiendo es mejor alejarte en cuanto veas sus intenciones has uso de tu Talismán Gallo de Fuego 2017 personalizado como protección para alejar este tipo de energías, noche mexicana donde un brindis, el buen cenar y compartir serán puerta abierta a logros interesantes que vivir, el buen amor se limita y mejor guarda silencio, recuerda que la libre expresión es quien deja en claro quien es quien en estos tiempos, un color negro y tu metal Plata hacen una combinación perfecta en tu materia. Tu Núm. 42-21