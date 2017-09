– Es momento de que todos se sumen por Tabasco

EL DÍA DE AYER SE PRESENTÓ EN EL CONGRESO DEL ESTADO UNA iniciativa impulsada desde el Congreso federal, a través del diputado Candelario Pérez Alvarado, que pretende impulsar ante la Comisión Federal de Electricidad, dos cosas de suma importancia. Uno es la aplicación de la tarifa 1F para nuestro estado y dos, la condonación del adeudo multimillonario que morosos en nuestra entidad han generado a través del histórico movimiento denominado “Resistencia Civil”, herencia de Andrés Manuel López Obrador, al que se han sumado más de 500 mil habitantes y que a la fecha suma una cantidad que supera los 10 mil millones de pesos. ¿Complicado? Sí. ¿Imposible? No. Por lo menos en una de ellas, se entiende que es una petición justa, y que es la de reducir la tarifa que rige a nuestro estado, que además es una reclamo añejo pero que desafortunadamente no ha logrado prosperar. Lo único cierto es que a través de los años o los trienios este tema se ha tomado como estandarte político para muchos que andan en busca de acaparar reflectores, que esperemos que esta vez no sea el caso, pues cabe destacar que en esta ocasión, la dirigencia perredista han hecho un llamado a todos los demás partidos políticos como lo son el PRI y el PVEM, para que se sumen a esta iniciativa y obtener un mayor impulso para lograr este objetivo en beneficio de los tabasqueños. Sin duda es una buena estrategia a la que está apelando el PRD, que habla de civilidad política, que habla de algo que se ha considerado por muchísimo tiempo como una utopía, como lo es el hecho de que los políticos deben de dejar de tener color o filiación cuando son designados por elección popular, pues es en ese momento su único deber es defender las causas y necesidades sociales. En este caso, como lo dijimos, se vislumbra un aire de congruencia y civilidad que esperemos ahora una respuesta favorable por parte de los demás partidos que, si hacen bien las cosas, le vendría a devolver a la gente un poco de confianza en los sistemas de partidos. Por otra parte, lo que si causa un poco de ruido es el tema de la condonación, que se ve más complicado, además de ser hasta cierto punto injusto por todos quienes en un sentido de responsabilidad y con todo y que se nos haga complicado cumplimos con el pago del servicio de suministro de energía eléctrica. En ese sentido, el mismo gobernador del estado, el licenciado Arturo Núñez Jiménez, dijo que por su parte se encuentra en la disposición de trabajar para negociar en darle continuidad a la negociación que se tenía en cuanto al Acuerdo por Tabasco que se tiene con la Comisión Federal de Electricidad para brindar las facilidades a los deudores de ponerse al corriente con sus pagos… COMO DICEN POR AHÍ, NO HAY FECHA QUE NO LLEGUE NI PLAZO QUE NO SE CUMPLA y los tiempos electorales ya están prácticamente encima, ante ello, estamos ya en la antesala de que muchos funcionarios de todo tipo de niveles, tanto locales, estatales y federales, que les late su corazoncito por participar en las próximas elecciones, empiecen a presentar sus renuncias. Así lo vimos ya en el caso del ahora ex secretario de Desarrollo Económico de Tabasco, David Gustavo Rodríguez Rosario, quien desde hace mucho manifestó su interés por participar en la búsqueda de la candidatura por la gubernatura del estado. Se ha dicho muchas veces, que las aspiraciones pueden ser legítimas, pero que la mejor carta de presentación será el trabajo realizado y la fuerza que tengan al interior de sus partidos. En el caso del PRD, la fila es larga pero sobre todo hay dos personajes muy fuertes contra los cuales medirse. En política es bien sabido que las oportunidades se rigen por dos factores conocidos como tiempo y circunstancia. De Rodríguez Rosario se puede decir que es un hombre de mundo, que ha tenido oportunidad de trabajar en países desarrollados como Holanda y conocer los sistemas económicos sólidos, pero su regreso a Tabasco se dio en un momento complicado ante la debacle petrolera que causó fuertes estragos en el estado y que por ende complicó el cumplimiento de ciertas metas. Hoy este personaje tendrá que revertir la percepción que existe en torno a su desempeño, pues de lo contrario cargará con ese fantasma no solo en esta contienda, si no en cualquiera que pretenda participar.