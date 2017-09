Cayuco

Enrique Muñoz González

“Aquel hombre que pierde la

honra por el negocio, pierde

el negocio y la honra”.

Francisco de Quevedo

MACUSPANA UNIDO, CONTRA CUCO

No hay semana que Cuco Rovirosa sea noticia, desafortunadamente para él, siempre en su contra, por lo que la población no haya el momento en que concluya su fallido trienio, porque las ocurrencias como gobierna, están hundiendo al municipio en todos los aspectos. Los grupos políticos se han unido, pero para pedir su salida, están arrepentidos de haberle dado la oportunidad de volver a gobernar, pese a que la primera ocasión no hizo nada relevante, pero en las urnas en el 2015, resultó ser el menos peor.

Al margen de los escándalos en los que acostumbra meterse el locuaz edil, lo verdaderamente delicado viene siendo su cuenta pública del año pasado, son muchos millones de pesos que no han sido solventados, de acuerdo a información que desde el OSFE ha surgido, y a lo expresado por el diputado Chene Lizárraga, si realmente hay interés en hacer un trabajo ejemplar, se debe reprobar la cuenta en mención de Cuco Rovirosa, destituirlo del cargo, para que no siga causando daño a la hacienda municipal.

Adicional al problema legal que deberá encarar Cuco Rovirosa con su cuenta pública, tiene otros conflictos, dejando en evidencia su falta de capacidad para gobernar el municipio y pese a ello, sigue en su terca obsesión de que será candidato a gobernador del estado en el 2018. El lunes debió acudir a la delegación estatal de la PGR, el citatorio era por un adeudo no cubierto con la CFE; en lugar de ir con la autoridad, se fue a presentar a las oficinas de la empresa de luz en Atasta para firmar un convenio.

Como le gusta estar metido en el ojo del huracán, ahora Cuco Rovirosa será denunciado por varios regidores por falsificación de firmas, por lo que los problemas no terminan para el municipio, donde las únicas obras y acciones que existen son las que se realizan por medio del gobierno estatal y las delegaciones federales, debido a que con recursos propios no ha hecho más que un huerto, cosechando solamente sandía el año pasado y pepino este año. Esa es su única obra que le aplauden como focas sus empleados.

La octava regidora, Guadalupe González Villalobos denunció ayer en varios medios de comunicación la inconformidad de varios integrantes del cabildo, por tantas arbitrariedades del alcalde, al grado de señalar, se avergüenza de participar en esta administración, porque cuando decidió aceptar en la campaña, nunca imagino que Cuco perdería el piso y estuviera cometiendo estos excesos, ubicando la alcaldía de Macuspana como la peor de todas en la entidad y ya es decir, porque en otros municipios igual hay problemas.

González Villalobos dice que hoy será denunciado Cuco Rovirosa en la PGR, por falsificación de firmas de los Síndicos de Hacienda, el de Ingresos y el de Egresos, además el problema no es solo eso, sino que hay un mal uso de recursos estatales y federales, obras de mala calidad; aún no resuelve el pago de laudos, pese a que redujo las dietas de los regidores, sin embargo lo acusa de estar sacando todo el dinero del Municipio con el Capítulo I que son los salarios, tiene una nómina de 30 a 35 mdp mensuales.

Revela la regidora que no están trabajando las casas de Salud, tampoco las Biblioteca de las comunidades, están en el abandono las zonas indígenas la Chol y la Chontal; las Casas de Cultura no están abiertas, no le están dando un servicio a la comunidad, cuando hay bonos de compensación por desempeño, por ejemplo al Director de DECUR de más de 700 mil pesos mensuales. Y su esposa Cristel, a quien le puso su nombre a una calle, cobra como Presidenta del DIF, un millón de pesos mensuales en bono de compensación por desempeño, cuando se supone el cargo es honorifico.

Confirma además González Villalobos que la administración municipal tiene embargada tres cuentas bancarias, poniéndose en riesgo el pago de la nómina a la base trabajadora. Expresa que las anomalías de la cuenta pública es la ejercida el año pasado, porque la del actual, tiene mayores inconsistencias, de allí que solicita a los diputados no lo encubran, al tenerse la sospecha que Cuco Rovirosa pretende negociar la aprobación de su cuenta a cambio de favores políticos, tal como lo ha declarado también Chene Lizárraga.

La situación en Macuspana es delicada, la octava regidora asegura que al entrevistarse con el Fiscal Superior, José del Carmen López Carrera le solicitó se investigue a fondo el desorden financiero para que se le haga justicia al municipio, porque ya no se aguanta con tantas ocurrencias del alcalde, en una administración irresponsable. El destino de Cuco Rovirosa debe ser la cárcel, al menos que previamente se someta a un estudio psiquiátrico para evadirla, alegando locura, pero lo que la ciudadanía de Macuspana pide a gritos es que de una vez por todas, ya lo destituyan. Logró unir al pueblo, pero en su contra.

LA PIRAGUA

Otro alcalde en problemas con su cuenta pública 2016, es Bernardo Barrada Ruiz de Paraíso, el cual pretende buscar la reelección. De acuerdo al oficio del OSFE, con fecha 21 de agosto, HCE/OSF/DAJ/3448/2017 se le hace del conocimiento que se determina pliego de cargos como resultado de la no solventación del pliego de observaciones, correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2016.

El programa de radio Familia DIF, Nuestra Familia que conduce la señora Martha Lilia López Aguilera de Núñez cumplió 3 años, alcanzando las metas previstas, de ir fortaleciendo los valores y el tejido social en las familias tabasqueñas. Muchas felicidades por este aniversario, y ya desglosaremos los alcances que ha tenido este importante programa que se transmite cada martes en Radio Corat.