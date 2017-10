Cayuco

Enrique Muñoz González

“Ante una lista de candidatos

se piensa que, felizmente,

sólo puede ser elegido uno”.

Noel Clarasó

INDEPENDIENTES, ENTRE LA EUFORIA Y LA REALIDAD

Los candidatos independientes son un modelo nuevo en el Sistema Electoral Mejicano, y al iniciar los procesos federal y estatal rumbo al 2018, se acrecienta el tema porque, aunque hay historia de éxitos como el caso de Jaime Rodríguez Calderón en Nuevo León, Pedro Kumamoto en Guadalajara, por mencionar los más sonados, la población es muy difícil que pueda manifestarlo en las urnas de manera arrolladora.

El caso es que empiezan a darse una euforia por las candidaturas independientes, para la Presidencial ya se inscribió en el INE, Armando Ríos Peter, al igual que Pedro Ferriz de Con y hoy estaría en posibilidades de anunciar su interés de ir por esa vía, Margarita Zavala de Calderón, ante las fuertes disputas que sigue teniendo el PAN para el control de la sucesión, donde le cerraron el paso, por privilegiar a Rafael Moreno Valle.

Si bien es cierto desde el año 2000, la tendencia de la ciudadanía al momento de acudir a votar es cruzar la boleta por la persona, no tanto por el partido, diluyendo el llamado voto duro que presumían antes institutos como el PRI, por eso ganó en esa ocasión Vicente Fox, quien bajo un impresionante proyecto mediático y de mercadotecnia pudo superar en las encuestas y las votaciones a sus adversarios Francisco Labastida y Cuauhtémoc Cárdenas, tampoco se puede decir que es la panacea en las elecciones futuras.

Un candidato independiente debe cubrir un sinnúmero de requisitos, quizás ese sea el mérito en caso de lograr el registro, ante todo, debe contar con un porcentaje de firmas con copia de la credencial de elector, no tiene espacios en radio y televisión, mucho menos prerrogativas al nivel que reciben los partidos políticos. Vaya, se tienen que rascar con sus propias uñas, usar lo que tengan a su alcance para convencer a quienes les den el apoyo y poder vencer después en las urnas.

La tarea no es sencilla, y eso es lo que está convirtiendo en interesante la participación de quienes buscan ser candidatos por esa vía, ya que en honor a la verdad, lograr una cantidad determinada de firmas no cualquiera las logra, sobre todo en entidades como la nuestra, donde la gente está acostumbrada a dar la copia de su credencial de elector a cambio de dádivas, despensas, tarjetas Monex, entre otros productos, porque de gratis no aportan nada y de acuerdo a los requisitos del INE, a quien sorprendan comprando las credenciales, es motivo suficiente para negarles el registro.

Por la Presidencia de la República tendrán 90 días los aspirantes para recabar firmas de apoyo, del 10 de octubre al 6 de febrero, pero no podrán estarse promocionando en medios de comunicación, y documentar sus gastos, porque tienen establecido un tope. Las firmas deben ser de todos los estados y de los 300 distritos electorales en que se divide el país, y el ciudadano no se la puede dar a todos los que le soliciten el apoyo en el caso de un mismo cargo. Es decir, quien apoye a Ríos Peter, no podrá hacerlo por otro que también quiera la candidatura a la Presidencia de la República.

Dentro de pocos días, el IEPCT deberá lanzar la convocatoria para las candidaturas independientes, en el caso de la de gobernador, son tres hasta el momento quienes tienen esa aspiración, Oscar Cantón Zetina, Jesús Alí de la Torre y Manuel Paz Ojeda; tiene meses que dejó de mencionarse a Rosalinda López Hernández, quien en varias ocasiones decía tener ese interés, ahora está enfocada en respaldar las aspiraciones de Andrés Manuel López Obrador, de su hermano Adán Augusto López Hernández y de su esposo Rutilio Escandón en Chiapas.

De los tres que buscan la candidatura independiente en Tabasco, al menos Jesús Alí es mencionado que será postulado por Encuentro Social, el dirigente estatal fue colaborador suyo cuando fue alcalde. Manuel Paz Ojeda anda caminando, haciendo su lucha, asegura que puede alcanzarle el esfuerzo para recabar las miles de firmas que necesita; en cambio Oscar Cantón Zetina, con la experiencia política que tiene y el respaldo de la AC Creemos en Tabasco, ya tiene un largo trecho avanzado para poder cubrir ese requisito de las firmas.

Quienes lleguen a ser candidatos independientes tendrán el mérito de haber encontrado el respaldo ciudadano, con el compromiso de que se lo ratifiquen en las urnas el día de la elección y no vaya ser que ocurra, lo que sucedió con Pedro Contreras, logró ser candidato a alcalde independiente en el 2015, pero ni siquiera pudo ratificar en votos, el número de firmas de apoyo. La euforia es buena, ya veremos cuál será la realidad en las urnas.

LA PIRAGUA

Realizó ayer el gobernador Arturo Núñez Jiménez gira de trabajo por Comalcalco donde entregó diversas obras y acciones, localidad gobernada por Javier May Rodríguez, quien en un acto de descortesía política no estuvo en los recorridos, enviando en su representación al secretario del Ayuntamiento, David Díaz Oropeza, cuando el mandatario en todo momento ha tenido una relación de respeto e institucional con todos los alcaldes del estado, que son de 5 partidos políticos diferentes. Tache para el morenista.

Hoy viene a la entidad, el nuevo presidenciable del gabinete, José Antonio Meade Kuribeña, donde sostendrá un encuentro con el Gobernador Arturo Núñez Jiménez para analizar los requerimientos presupuestales del estado. El motivo de la gira, es clausurar la 46ª Reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, que este último año ha presidido el secretario de Finanzas Amet Ramos Traconis, y se elegirá a quien lo reemplace. Desde luego que Meade, aprovechara la plaza para darse un baño de pueblo, sigue siendo presidenciable y esta mas vivo que nunca.